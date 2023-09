Iniciativa-Compromís obri un procés per a “refundar” el seu espai i celebrar assemblea general al febrer de 2024

La Mesa Nacional d'Iniciativa-Compromís ha aprovat obrir un espai de “reflexió, debat i creixement” per a “refundar l'espai polític de l'ecosocialisme valencianista”. El procés culminarà al febrer de 2024 amb la celebració de l'Assemblea General. L'objectiu d'aquesta etapa és marcar “el full de ruta de la dècada vinent” per a “continuar interpel·lant al 99% de la ciutadania”.

El coportaveu de la formació, Alberto Ibáñez, ha defensat aquest dissabte durant la celebració de la Mesa Nacional que la democràcia deliberativa “requereix d'un treball horitzontal i seré que permeta que el conjunt de l'organització participe de manera activa i segura”, segons recull la formació en un comunicat.

Aquest procés de reconfiguració de l'espai polític i electoral es desenvoluparà en diverses fases, segons ha detallat Ibáñez. La primera és “un primer pas d'escolta general i trobada” de la direcció amb altres organitzacions i moviments socials, per a seguidament convocar assemblees supracomarcals monogràfiques i celebrar una assemblea municipalista amb els regidors del partit. El procés culminarà al febrer de 2024, quan tindrà lloc l'Assemblea General d'Iniciativa-Compromís.

Així mateix, Iniciativa ha analitzat durant la Mesa Nacional la situació política de la Comunitat Valenciana. Sobre aquest tema, ha denunciat que el “govern ultra” del PP i Vox en la Generalitat ha començat la seua gestió “apostant per les retallades, la privatització de serveis públics o conflictes identitaris”.

També ha censurat la “negació científica” del Consell amb aspectes com la unitat de la llengua o l'existència del canvi climàtic i la violència masclista. “Hem vist com s'han revertit ja els avanços en benestar animal recuperant la tortura dels '*bous al *carrer' a València i altres localitats amb el suport del govern ultra de la Generalitat”, ha exposat Ibáñez.

Iniciativa ha titllat de “molt greu i irresponsable” que el “primer pas” del nou govern encapçalat per Carlos Mazón haja sigut la supressió de l'impost de successions “per als més rics” i ha advertit que aquesta mesura comportarà “un cost per als serveis públics de 353 milions d'euros”. “Un impost que el 88% de les persones que hereten ja no pagaven i que grava particularment a les rendes altes”, ha recalcat.

“Defugir les trinxeres”

A nivell estatal, la formació ha valorat que el resultat de les eleccions generals del 23J ha deixat “un escenari d'equilibris fràgil” que obliga a “recuperar la iniciativa política amb valentia”, per al que ha advocat per “defugir les trinxeres, dogmes i la bunquerització de les posicions”. “Un context que ens obliga a ser més responsables i generosos que mai, perquè unes segones eleccions seria donar una oportunitat al feixisme i reforçar els governs ultres de la Generalitat i de molts ajuntaments”, ha avisat.

“S'obri una nova etapa política que ha de recuperar el diàleg, el debat i la capacitat d'arribar a acords entre opcions diferents. Una etapa que ha de servir per a desjudicialitzar la política, despolititzar la justícia, així com també *descarbonizar l'economia, combatre la violència masclista i avançar en drets socials”, ha exposat.

En aquesta línia, el coportaveu d'Iniciativa ha assegurat que el trimestre vinent serà “vital” en “el full de ruta de les pròximes dècades”. “Ara mateix estem immersos en una investidura fallida per part d'Alberto Núñez *Feijóo amb l'única aliança de l'extrema dreta. Mentrestant, s'avança en la construcció d'una majoria parlamentària sustentada en l'agenda social i plurinacional”, ha argumentat.

Agenda valenciana en el futur Govern

Sobre aquesta qüestió, ha subratllat la necessitat que un futur acord progressista “incloga l'agenda valenciana”, que permeta afrontar “els principals reptes del nostre país”. “Per a això, és vital dotar-nos de les eines i recursos justos com un nou finançament autonòmic, la condonació del deute històric, recuperació del dret civil i avançar en l'autogovern amb la transferències de competències com la Rodalia, millorar espais de *cogovernanza i avançar en l'ús normalitzat del valencià en les institucions comunes”, ha enumerat.

Per a afrontar tots aqueixos reptes, ha avançat que Iniciativa-Compromís “prioritzarà” la seua tasca d'oposició en Les Corts *Valencianes amb “la defensa de la majoria social, les generacions futures, les dones i col·lectius amb drets vulnerats, així com el territori”, mentre que en el Congrés i en un futur govern progressista d'Espanya apostarà per “avançar en l'agenda social, verda, feminista i plurinacional”.