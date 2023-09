Instal·lació de 274 càmeres i aprovació d’una ordenança: València té tres mesos per a habilitar la zona de baixes emissions

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València va adjudicar el mes de novembre passat el contracte per al subministrament del sistema de gestió i control per a implantar una zona de baixes emissions per un import de 10.863.541,84 euros, inversió que compta amb fons europeus.

El sistema que pretén restringir l’accés dels vehicles més contaminants a determinades zones de la ciutat consta de 274 càmeres de lectura automàtica de matrícules distribuïdes en 93 punts, 52 sensors de mesurament ambiental, 44 panells d’informació i una aplicació per a monitorar i controlar la qualitat de l’aire. A més, preveu una campanya dirigida a la ciutadania per a donar a conéixer el projecte.

Malgrat que han passat uns quants mesos des de l’adjudicació d’aquest contracte que es va formalitzar el 4 de gener d’enguany, altres contractes vinculats al mateix sistema han anat demorant-se. Per exemple, l’adjudicació de la direcció d’obres es va fer el 28 d’abril passat, encara que es va formalitzar dies després de les eleccions passades del 28 de maig.

El cas és que, des de llavors, les càmeres no han començat a instal·lar-se tal com va reconéixer dilluns el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, que no va revelar una data concreta per a l’inici de la instal·lació.

D’aquesta manera, sembla complicat que l’executiu municipal del PP que lidera l’alcaldessa María José Catalá puga arribar a temps per a posar-lo en marxa abans de l’1 de gener de 2024, tal com marca la Llei de canvi climàtic i transició ecològica a les grans ciutats de més de 50.000 habitants.

I és que, a més de la instal·lació de les càmeres, està pendent l’aprovació de l’ordenança que regula el funcionament d’aquestes càmeres, un text que haurà de passar un període d’exposició pública i de presentació d’al·legacions. Amb tot, Carbonell va garantir que faran el possible per posar el sistema en marxa abans de final d’any.

Sorprenentment, l’alcalde de Badalona, el popular Xavier Albiol, va anunciar dilluns de manera unilateral l’aprovació d’una moratòria de tres anys, fins a l’1 de gener de 2027, per a l’aplicació de la zona de baixes emissions, una decisió d’encaix legal dubtós perquè depén d’una normativa del Govern.

En el cas de València, l’executiu anterior d’esquerres va iniciar setmanes abans de les eleccions una sèrie de taules de participació amb els diferents agents socials per a abordar la nova ordenança municipal sobre la zona de baixes emissions (ZBE), amb la intenció d’aconseguir un text equilibrat on es recullen una sèrie d’excepcions a la norma.

La ciutat es divideix en cinc zones

Per a la posada en marxa de la zona de baixes emissions, tal com recull el plec de condicions del contracte, es dividirà la ciutat en cinc àrees (vegeu el plànol) els perímetres de les quals estaran controlats amb les càmeres esmentades: Àrea Nord 1 (AN1), delimitada per l’antic llit del riu Túria (marginal esquerra), la Ronda Nord i el litoral marítim, excepte el recinte de la Politècnica de València (UPV); Àrea Nord 2 (AN2), correspon al recinte de la Universitat Politècnica de València (UPV); Àrea Centre (AC), delimitada pel llit antic del Túria (marginal dreta), i els carrers de Colom, Xàtiva i Guillem de Castro; Àrea Sud 1 (AS1), delimitada pel llit antic del Túria (marginal dreta), l’avinguda del Cid i V-30, excepte l’àrea Centre, incloent-hi també els Poblats Marítims situats al sud de l’antic llit del riu Túria (Natzaret i Pinedo); i Àrea Sud 2 (AS2), que comprén els barris situats entre la Ronda Sud i la V-30. El plec especifica que “l’Ajuntament lliurement podrà modificar o reconfigurar les àrees anteriors”.

Encara que els detalls pels quals es regirà el funcionament de la ZBE s’han de plasmar en una ordenança específica que està en fase de redacció, el plec sí que estableix de manera genèrica els criteris i els mecanismes per a sancionar.

Segons el document, “la llista de vehicles sancionables, que podrà ser diferent en cadascuna de les àrees o subzones de la ZBE, en què aquesta poguera dividir-se segons la futura ordenança, es confeccionarà diàriament”.

I per a això se seguirà el procediment següent: “Llista Direcció General de Trànsit que es descarregarà, periòdicament i de manera automàtica, mitjançant l’oportuna plataforma d’interoperabilitat, la llista completa DGT que conté totes les matrícules espanyoles i el distintiu ambiental (DA) associat”.