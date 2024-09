La intel·ligència artificial, una eina en la lluita contra el canvi climàtic: les prediccions seran més ràpides i precises

Un equip científic internacional, liderat per la professora Veronika Eyring, del Centre Aeroespacial Alemany (DLR) i la Universitat de Bremen, i en què participa la Universitat de València, ha publicat un enfocament innovador que integra intel·ligència artificial (IA) amb models del sistema terrestre per a millorar la precisió i la velocitat de les simulacions climàtiques. La proposta, publicada en la revista Nature Geoscience, és fonamental per a la presa de decisions en mitigació i adaptació al canvi climàtic.

L’enfocament proposat integra models híbrids que combinen models del sistema terrestre amb tècniques d’aprenentatge automàtic i permet simulacions més ràpides i precises, essencials per al disseny de polítiques climàtiques globals i regionals. Aquests models combinen la física amb la IA i milloren la capacitat de generalització en projeccions climàtiques, a més de representar amb més exactitud els processos crucials del sistema terrestre.

El treball és fruit de la col·laboració entre els investigadors principals del projecte European Research Council (ERC) Synergy Grant ‘Understanding and Modelling the Earth System with Machine Learning (USMILE)’. Són la professora Veronika Eyring i els professors Pierre Gentine (Universitat de Colúmbia, als EUA); Gustau Camps-Valls (Universitat de València, Espanya), Markus Reichstein (Institut Max Planck de Biogeoquímica, Alemanya) i David M. Lawrence (Centre Nacional d’Investigació Atmosfèrica, als EUA).

“Integrar tècniques d’aprenentatge automàtic amb el modelatge climàtic tradicional ens permet avançar significativament en la comprensió de les complexes interaccions climàtiques i millorar els models. La IA no sols ens assisteix, sinó que és fonamental per a redefinir el que els nostres models poden aconseguir”, destaca Gustau Camps-Valls, catedràtic d’enginyeria electrònica i coordinador de l’Image and Signal Processing de la Universitat de València.

“La integració de la IA en els models climàtics representa un pas transformador cap a projeccions més precises i útils”, assenyala Veronika Eyring. Aquest avanç aborda reptes històrics en la projecció climàtica i millora la representació de processos a petita escala i mecanismes de realimentació essencials per a la dinàmica climàtica. A més, la publicació marca una fita en la projecció climàtica, amb implicacions importants per a les polítiques climàtiques i estratègies per a reduir emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Nature Geoscience és una revista de primer nivell que publica investigacions d’alta qualitat en totes les àrees de les ciències de la Terra, incloent-hi la ciència climàtica, la geologia i l’oceanografia. El seu objectiu és avançar en el coneixement i fomentar la investigació interdisciplinària per a abordar els problemes ambientals més urgents.