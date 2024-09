La Intervenció de l’Ajuntament de València alerta de la falta de control públic en la cessió de sòl als promotors

“S’observa que l’informe de viabilitat econòmica que figura en l’expedient està signat el 24 d’abril de 2024 per personal alié a l’Ajuntament, sense que hi conste cap vistiplau o acceptació per personal responsable de la corporació municipal”. L’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament de València del 29 de juliol passat es pronuncia en aquests termes en referència a la convocatòria d’un procediment obert per a l’adjudicació a promotors privats de quatre parcel·les municipals per a la construcció d’habitatges assequibles en règim de lloguer per mitjà de la figura legal del dret de superfície.

L’informe de viabilitat econòmica a què es refereix la Intervenció es va adjudicar per l’actual equip de Govern del PP i de Vox per mitjà d’un contracte menor valorat en 9.500 euros (IVA inclòs) a l’empresa Raizde3 i, segons va denunciar dijous el PSPV, ha sigut el que ha marcat els criteris del plec de condicions licitat fa poc, a pesar que, com alerten els interventors, no ha passat el filtre dels diferents serveis municipals.

El portaveu socialista, Borja Sanjuán, va denunciar que l’informe de la Intervenció revela que “les condicions perquè l’Ajuntament regale el sòl públic a canvi que es facen aquests habitatges no les posa l’Ajuntament mateix, sinó que estan redactades directament per assessories i consultores d’aquests mateixos especuladors”, ja que, segons va afirmar l’empresa que signa l’informe de viabilitat que l’actual govern ha incorporat a l’expedient, té com a objecte social la compravenda i l’explotació de tota mena de finques, construcció, promoció i rehabilitació d’immobles, així com l’actuació com a comissionista i intermediari.

És a dir, segons Sanjuán, “són els mateixos promotors els que han redactat els plecs sense que cap funcionari haja revisat la documentació” i va afegir: “Això és un escàndol i, per descomptat, com a Partit Socialista, ho portarem a Antifrau, perquè no pot ser que els especuladors en aquesta ciutat siguen jutge i part”.

Per part seua, la regidora socialista Elisa Valía va comentar que “el problema principal que té València en aquests moments és l’accés a l’habitatge i no, com sembla que creu la senyora Catalá, la rendibilitat de les constructores i les promotores”.

El regidor d’Urbanisme del PP, Juan Giner, va afirmar sobre la contractació de Raizde3 per a l’estimació del valor del contracte i la seua viabilitat econòmica que es va convidar set empreses per a l’elaboració d’un informe de viabilitat econòmica: “La redacció es va adjudicar a l’empresa que millor oferta econòmica havia presentat i l’elaboració de la qual es feia amb menys temps”, va dir.

Posteriorment, va afegir l’edil, les condicions que regeixen la constitució del dret de superfície han sigut determinades pel Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de València, sense que hi haja actuat ni intervingut cap empresa externa: “Les regles de la licitació dels drets de superfície seran aprovades per l’òrgan competent i es publicaran en el Butlletí Oficial perquè totes les empreses que estiguen interessades puguen presentar ofertes en els terminis establits, amb transparència”.

“El problema real que té el Partit Socialista és que s’enfronten a la vergonya que en 8 anys van ser incapaços de posar en marxa una política d’habitatge clara. Només van ser capaços de construir 14 habitatges, però les seues limitacions en la gestió no justifiquen el comportament immadur, infantil, llançant acusacions sobre falses informacions”, va insistir Giner.

Amb la constitució del dret de superfície, l’empresa que resulte adjudicatària assumeix totes les despeses de la construcció de 221 habitatges que gestionarà directament durant 65 anys com a habitatges de protecció pública destinats a lloguer assequible, amb possibilitat d’ampliar-se per 10 anys més. Una vegada transcorregut aquest termini, els habitatges passaran a formar part del parc públic d’habitatges de protecció pública de la ciutat.