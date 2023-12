La inversió pública per a ampliar el port de València es dispara un 22% i arribarà a 660 milions d’euros

Pluja de milions de l’erari perquè la multinacional MSC, naviliera que mou una mica més del 50% dels contenidors del recinte, puga dur a terme el seu negoci en condicions més avantatjoses en l’àmbit de l’ampliació nord del port de València.

Com va avançar elDiario.es, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) celebrat dimarts ha aprovat la proposta d’actualització de preus del projecte constructiu del moll de contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València, una actualització que, segons ha assenyalat Mar Chao, presidenta de l’APV, “no influeix gens en el projecte que està pendent d’aprovació per part del Consell de Ministres”.

Els preus aprovats pel consell d’administració el desembre del 2022 per a aquest projecte han quedat desactualitzats en tant que el pressupost es va formular en el primer trimestre de 2021, utilitzant preus unitaris de materials, maquinària i mà d’obra corresponents al 2020: 542.694.149,17 euros IVA inclòs. Per tant, ha transcorregut un any des que es va aprovar el projecte i quasi dos anys des que es va fer el primer càlcul de costos.

La tendència alcista, contínua i persistent dels preus en el nou lapse de temps transcorregut ha portat l’APV a actualitzar els preus de les diferents unitats d’obra recollits en el projecte de construcció aprovat el 2022 i ha donat com a resultat un nou pressupost per a aquesta mateixa obra de 660.387.997,83 euros IVA inclòs. Una actualització exigida també pel Govern per a la seua aprovació en el Consell de Ministres.

Encara que Chao no va voler respondre a les preguntes dels periodistes sobre els terminis, l’aprovació del projecte en el si de l’executiu central es podria abordar el mes de gener. Amb el Consell de Ministres del nou Govern del PSOE i Sumar acabat de nomenar, aquest pot ser el primer gran tema que dividisca els socis d’esquerres.

Mentre els socialistes, pressionats pels empresaris i per la dreta que ara governa en la Generalitat Valenciana i en l’Ajuntament, tracten de tirar avant el projecte que per llei requereix l’aprovació del Consell de Ministres, pel fet de superar 12 milions d’euros d’inversió, Sumar s’hi oposa frontalment, perquè considera que la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 amb què es vol donar cobertura no és vàlida, tenint en compte les modificacions que ha experimentat el projecte inicial i que serien incompatibles amb els paràmetres que marca la mateixa DIA.

I en aquesta oposició de Sumar està tant la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, que abans de les eleccions autonòmiques passades es va desplaçar a València per comprovar in situ els efectes nocius del dic nord a les platges del Parc Natural de l’Albufera, com Compromís, que sempre ha estat al capdavant d’aquesta oposició a la Comunitat Valenciana. En aquell moment, Díaz ja va advertir: “Si hem declarat l’emergència climàtica a Espanya, aquesta infraestructura a València no pot tirar avant”.

Al començament d’enguany ja hi hagué un intent de passar l’ampliació portuària pel Consell de Ministres, però finalment no va arribar a entrar en l’ordre del dia per l’oposició de Podem. A això s’afig la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que, de manera cautelar, trasllada la condició d’òrgan substantiu que tenia l’APV a Ports de l’Estat, cosa que implica que és aquest últim organisme el que ha de garantir mitjançant un informe motivat que la DIA del 2007 és vàlida per al nou projecte. L’aprovació del projecte constructiu dels molls en el consell d’administració de l’APV també està pendent de resolució judicial.

Ciutat-Port adverteix que no s'han esmenat les objeccions de Costas

La Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista contrària a l'ampliació, va advertir que l'actualització del pressupost s'ha aprovat sense si més no haver incorporat la totalitat de les 21 condicions imposades per la Direcció General de la Costa i el Medi marí del Ministeri de Transició Ecològica en el seu informe de 18 de novembre de 2022.

La plataforma ciutadana va afirmar que esta és “una més dels paranys d'una ampliació a mesura de MSC” ja que l'increment de despesa pública beneficia tan sols a un únic operador i menysprea les cauteles exigides pel Ministeri de Transició Ecològica (MITECO) en relació amb el medi ambient marí, un requisit l'absència del qual invalidaria el projecte d'ampliació i les revisions de preus que pretén l'APV.

La necessitat d'autorització pel Consell de Ministres de la celebració del contracte d'obres de l'ampliació portuària resulta necessària per superar els límits previstos en la legislació comunitària i espanyola. A més d'este increment inicial, caldria computar les més que previsibles “modificacions” de projecte que pogueren sorgir i que opinions expertes estimen que superaran els 800 milions d'euros.

“L'APV segueix obstinada a afavorir a un únic operador portuari i pretén afegir quasi cent vint milions de diners públics a un projecte innecessari i que genera uns impactes ambientals que després pagarem entre totes i tots, tal com s'ha demostrat amb les obres de regeneració de platges del sud finançades pel Ministeri i no pel port i que estan ja perdent arena a causa de l'onatge”, va dir l'entitat.

Compromís critica l'opacitat

La portaveu municipal de Compromís, Papi Robles, va criticar que “la senyora Catalá i els responsables del Port de València intenten amagar a tots els valencians i valencianes tot el que té a veure amb la polèmica ampliació del Port”.

De fet, Robles va lamentar que este dimarts es van negar a respondre als periodistes que els feien preguntes sobre aquest tema: “Esta opacitat i falta de transparència té a veure amb l'increment milionari del cost de l'ampliació del Port que han aprovat hui. Volen que ningú s'assabente, perquè l'ampliació del Port és cada vegada una major disbarat. Una macro operació que només té com a objectiu beneficiar a uns empresaris a costa de la salut de tots i de l'ecosistema natural de les nostres platges”.

Una ampliació que segons la portaveu de Compromís “no disposa dels permisos corresponents i que compta amb l'oposició de la federació veïnal de València” pel que van exigir “transparència i que es complisca la llei”. Les arques públiques “no poden suportar un increment de preus de tants milions d'euros per a este problemàtic projecte”, va dir.