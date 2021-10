Joan Ribó trasllada al Govern, al Port de València i a la Generalitat la seua oposició a la polèmica ampliació portuària

La falta de suport de l’Ajuntament de Barcelona i la divisió en el si del Govern català va ser el principal argument esgrimit per l’executiu que presideix Pedro Sánchez per a descartar l’anunciada ampliació de l’aeroport del Prat amb una inversió de 1.700 milions d’euros. La possible afectació mediambiental de l’espai protegit de la Ricarda, en els voltants de la pista que es preveia ampliar, van ser el focus de la polèmica.

Una situació molt similar a la que es produeix en el cas de la polèmica ampliació del port de València, que amenaça de fer mal al Parc Natural de l’Albufera, sense que de moment el Govern central haja desistit en l’ampliació. De fet, els pressupostos generals de l’Estat presentats fa poc preveuen una partida per als pròxims quatre anys de 265 milions d’euros, malgrat les incerteses que envolten el projecte, investigat pel Tribunal de Comptes i per la Fiscalia Anticorrupció.

No obstant això, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha volgut deixar palesa de manera oficial i per escrit la seua oposició al projecte tal com està plantejat, és a dir, amb canvis importants respecte del que va obtindre declaració d’impacte ambiental (DIA) favorable el 2007 i sense estudis de mobilitat que l’avalen.

Per fer-ho, ha remés una carta a totes les administracions implicades, en concret, als ministeris de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, de Transició Ecològica, a l’Autoritat Portuària de València (APV), a la Delegació del Govern i a les conselleries d’Emergència Climàtica i de Política Territorial.

En la missiva, Ribó recorda que fa dos anys va votar en contra de la nova terminal, perquè considerava que la DIA del 2007 no pot emparar el projecte actual per les modificacions substancials que inclou, que el descontentament ha augmentat com demostra “la manifestació unitària i contrària a l’ampliació” del divendres passat 22 d’octubre i sol·licita “avançar en una proposta alternativa consensuada” que no perjudique la ciutat i que s’aposte definitivament “per un litoral verd d’acord amb l’adaptació al canvi climàtic a l’altura de transformacions urbanes anteriors com el jardí del Túria o la reversió de la urbanització de la devesa de l’Albufera”.

A més, deixa constància que l’APV no ha respost encara a les al·legacions plantejades a la nova terminal, ni als informes municipals que avalen la necessitat d’una altra DIA.

La carta inclou dos informes. El primer és el resum de les conclusions de la ronda de reunions dutes a terme des del 21 d’abril passat amb diferents entitats i agents per a intercanviar impressions pel que fa a la polèmica ampliació. En concret, el primer edil s’ha reunit amb associacions veïnals, ecologistes, empresarials, amb sindicats, estibadors i experts en la matèria en diferents camps.

Aquest informe, avançat per elDiario.es, dona dubtes seriosos sobre aspectes claus del projecte d’ampliació. Per exemple, “l’augment de la contaminació directa i indirecta (malgrat l’automatització i la sostenibilitat elèctrica de la nova terminal, un estudi recent de la federació europea Transport & Environment considera que MSC és la principal empresa de transport de contenidors emissora de CO₂); els efectes sobre la salut d’habitants i visitants; la imatge negativa (“ciutat logística”) cap al turisme; o els riscos sobre la seguretat portuària en les maniobres dels grans vaixells“.

El segon informe és el que ha fet l’ex-director general de Ports i Costes del Ministeri d’Obres Públiques (1980-1982), Pascual Pery, segons el qual la infraestructura requereix una altra DIA simplificada, entre altres coses, per la seua afecció a les platges, però a més afig que el canvi de disposició dels molls respecte del projecte original del 2006, unida a la no prolongació del dic, incrementa sensiblement el risc d’accidents dels megavaixells a l’hora de maniobrar per accedir a la nova terminal.