Judici a un ex-tinent coronel de la Guàrdia Civil per emmagatzemar pirotècnia sense seguretat: “No hi havia ni extintor”

Un perit dels Grups d’Especialistes en Desactivació d’Artefactes Explosius i de Naturalesa NRBQ (Gedex) de la Guàrdia Civil va descriure dilluns el local que mantenia un ex-tinent coronel de l’institut armat en la localitat valenciana de Paiporta: “Estava en mal estat tot, no havia fluid elèctric, ni tan sols hi havia extintor d’incendis, no hi havia res”. P. P. V., responsable entre el 2007 i el 2009 de la Intervenció d’Armes i Explosius de la IV Zona de la Guàrdia Civil, i el seu fill A. P. P. es van asseure en el banc acusats d’un presumpte delicte de risc per materials que poden causar estralls. La Fiscalia els demana dos anys de presó i nou anys d’inhabilitació per a exercir en empreses de pirotècnia i explosius. P. P. V. va al·legar que els productes d’obra civil que comercialitzava, destinats a trencar roca, formigó o materials similars, “mai poden detonar” i ha recalcat que “el risc és mínim”. “Una bombeta és superior al nostre producte”, va afirmar davant el tribunal de la secció segona de l’Audiència Provincial de València.

L’acusat va rebaixar el perill del producte, usat principalment en mines, i va explicar que la seua empresa, creada el 2014, en subcontractava la fabricació: “Mai hem fet mescla explosiva”, va dir. L’única mesura de seguretat que exigia el Ministeri d’Indústria era que el producte estiguera en una taquilla metàl·lica amb pany, per a evitar robatoris. L’home va assegurar que enviaven el producte als clients per missatgeria o en una furgoneta llogada.

L’ex-tinent coronel de la Guàrdia Civil va assegurar que no solia emmagatzemar el seu producte en el local que tenia llogat a Paiporta, encara que el dia de l’escorcoll policial del baix –el 3 de desembre de 2020– hi havia 752 càrregues farcides per “problemes logístics”. L’home va insinuar que aquesta causa va nàixer a conseqüència de la seua condició de tinenta coronel, pretesament impulsada per “instàncies superiors”, encara que no en va donar més detalls.

L’acusació pública manté que P. P. V. i el seu fill efectuaven en una pirotècnia de Torís les mescles de matèries primeres i, una vegada fetes, traslladaven la substància elaborada en bidons metàl·lics fins al local de Paiporta, en el baix d’un bloc de cases en ple nucli urbà sense mesures i condicions de seguretat.

El gerent i administrador de la pirotècnia de Torís, amb 43 anys d’experiència en el sector, va dir que deixava una caseta als acusats per fer-los un favor i va protestar vehementment per l’escorcoll de la Guàrdia Civil en el seu negoci, que va titlar d’“il·legal” i “sense orde judicial”. “Aquests homes van obrir els meus depòsits i les meues casetes”, va lamentar el testimoni, que també va referendar que les bombetes de les Falles eren més perilloses que el producte que comercialitzaven els acusats.

“Hi havia un risc de mort dels que estàvem allí, arrossegaven i obrien caixes en llocs on no estava el producte d’aquests homes, ací hi havia pólvores i de tot, això està prohibit i és perillosíssim, ho vaig intentar dir-ho a la Guàrdia Civil i no em van fer cas”, va afirmar.

La propietària del baix de Paiporta, que manté un plet per pretesos impagaments en el lloguer, va declarar que l’acusat li va dir que el local serviria per a emmagatzemar “material de llanterneria”. La dona no tenia “ni idea” que s’hi emmagatzemara pirotècnia.

Humitat i “bastant risc”

Per part seua, un capità de la Secció d’Informació de la Guàrdia Civil, encarregat de la investigació, va recordar el moment en què els agents van accedir al local, “sense llum” i amb “gran humitat”. “No vam poder fer l’entrada immediata, l’especialista en desactivació d’explosius ens aconsellava que esperàrem fora amb el secretari abans de passar ells a fer la inspecció”, va declarar el testimoni.

El lloc, va postil·lar l’agent de l’institut armat, estava “totalment fosc” i “molt desordenat”, amb sacs de canonades i bidons escampats. “Les condicions del sòl eren d’humitat, fins i tot crec recordar que queia aigua per la part esquerra del baixant de l’edifici”, va afegir. Als investigadors els constava “alguna denúncia” prèvia, encara que sense resolucions sancionadores.

El perit del Gedex de la Guàrdia Civil va assegurar que hi havia “bastant risc”. “Els components poden reaccionar fins i tot amb la humitat”, va dir. Un altre agent especialitzat en explosius va recordar els bidons en “molt mal estat”, la pols en suspensió i la humitat del local.