La Justícia avala la caducitat de la llicència de l’hotel Sidi al Saler i complica la reobertura en el Parc Natural

La reobertura de l’hotel Sidi Saler, en el Parc Natural de l’Albufera, es complica pel fet d’haver avalat la justícia la caducitat de la llicència. El Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València es pronuncia en aquests termes pel que fa a la denegació i la caducitat de la llicència d’activitats de l’hotel aprovada per l’Ajuntament de València en 2022: “Escau desestimar el recurs interposat per les mercantils Divarian Propiedad SA i Coral Homes”. A més, condemna totes dues empreses en costes.

La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, rebutja els recursos plantejats pels fons propietaris de l’immoble contra les resolucions municipals que van establir la caducitat de la llicència esmentada. Contra la sentència és possible un recurs d’apel·lació.

Els demandants consideraven en el seu recurs, en primer lloc, que la regidora d’Espai Públic mancava de competències per a decretar la caducitat de la llicència, perquè no li l’havia atorgada la junta de govern local; en segon lloc, que no s’hauria acreditat la voluntat incomplidora de la propietat i que no va posar en marxa l’hotel en termini per causes de força major; i, en tercer lloc, que, encara que poguera considerar-se que l’hotel està en situació de fora d’ordenació substantiva per l’excés de volum de l’edifici i el lloc on se situa, aquesta conclusió havia de ser informada per part dels serveis municipals competents en matèria mediambiental, així com per l’organisme autonòmic competent en matèria de parcs naturals i el Consell Directiu del Parc de l’Albufera. També al·legava l’actora que hi havia desviació de poder, pel fet de tractar-se d’una estratègia de l’equip de Govern dirigida a l’enderrocament de l’hotel i que la pandèmia de la Covid hauria afectat en la tramitació administrativa. Totes les qüestions plantejades són rebutjades pel jutjat.

L’Ajuntament afirmava entre altres coses que, resultant inqüestionable que l’activitat estava inactiva des de l’any 2011 i havent comunicat l’agost del 2021 les mercantils el canvi de titularitat a favor seu de la llicència esmentada, esqueia iniciar un procediment de caducitat de la llicència ambiental concedida, atorgant un tràmit d’audiència als que havien obtingut la titularitat, i, una vegada comprovat que no hi havia cap força major que justificara la paralització de l’exercici de l’activitat per un termini superior a dos anys, només caldria declarar la caducitat.

En la seua resolució, el jutjat entén que el que es recorre precisament és la “declaració expressa de caducitat”, procediment que s’havia iniciat el 7 de gener 2019, moment molt anterior a la sol·licitud de Divarian del 30 de setembre de 2019 per a obtindre llicència ambiental per a l’activitat i sol·licitud de llicència d’obres. Va ser en aquest moment que les mercantils van posar en coneixement de l’Ajuntament que eren propietàries de l’hotel que estava en estat d’abandó.

Les recurrents al·leguen que no s’hauria acreditat la voluntat incomplidora de Divarian i Coral, però el fet és que el termini de caducitat hauria transcorregut amb anterioritat a la manifestació de les recurrents de la seua voluntat d’obtindre la llicència i que el període de caducitat hauria transcorregut amb anterioritat a aquesta manifestació i ja s’hauria produït l’inici de l’expedient de declaració.

El jutjat descarta l’existència de desviació de poder en afirmar que, malgrat que era notòria la intenció de l’equip de Govern, en aquell moment presidit per Joan Ribó, de Compromís, de derrocar l’hotel, està subjecte a un ordenament jurídic que no pot saltar-se: “La ubicació d’un hotel en un parc natural necessàriament suposa una controvèrsia de naturalesa política que pot transcórrer en paral·lel a l’exercici de la potestat administrativa. En aquest cas, pel caràcter reglat del contingut de l’acte administratiu no deixava marge per al seu lliure exercici, per la qual cosa no s’ha d’apreciar l’ús de potestats administratives per a atendre finalitats distintes de les establides per l’ordenament”, diu la sentència.

A més d’esta causa, està pendent de resolució un altre recurs contra la denegació de la llicència d’obres, que, vista aquesta sentència, és molt probable que seguisca el mateix camí d’avalar la denegació per part de l’Ajuntament, cosa que complicaria enormement la idea de l’actual alcaldessa, María José Catalá, del PP, de reobrir l’edifici hoteler.