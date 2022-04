La justícia avala el procés de recuperació de la gestió pública de les ITV valencianes

“La demandant invoca la necessària continuïtat i garanties que exigeix el servei públic, si bé hem de recordar que les mesures impugnades no tenen cap altra finalitat que aconseguir aquest objectiu arribat el moment de la reversió i per la denegació de la pròrroga amb una nova gestió del servei i sense interrupció en la prestació. D’altra banda, la no pròrroga de la concessió és una cosa previsible d’acord amb els termes pactats i no és gens estrany que esdevinga, de manera que els concessionaris han d’estar preparats per a aquest esdeveniment”.

Amb aquesta afirmació contundent la secció 5 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat la suspensió cautelar del procés de recuperació de la gestió pública del servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) sol·licitada per Pistas Iteuve SA, una de les set empreses concessionàries.

La companyia ha recorregut contra l’acte administratiu pel qual la Conselleria d’Economia va comunicar la no pròrroga de la concessió de 25 anys atorgada el 1997 per l’expresident del Govern valencià, Eduardo Zaplana, operació per la qual està imputat en el marc del cas Erial. Mentre que es dirimeix el fons de la qüestió recorreguda, la firma va demanar la suspensió cautelar del procés.

No obstant això, en la seua interlocutòria, contra la qual es pot recórrer, la Sala afirma que “no assisteix la raó a la demandant, perquè s’oblida que és aquest un procediment entre una concessionària d’un Departament d’Economia i la Conselleria d’Economia, Treball i Sectors Productius, la finalitat i les competències de la qual van dirigides, precisament, a la finalitat pública que sembla atribuir-se amb caràcter exclusiu i excloent sense que amb aquesta comunicació es ressenten l’interés públic i els perjudicis dels usuaris i les concessions”.

Aquest recurs és tan sols el principi d’una batalla judicial que està per vindre, tal com va anticipar dimarts l’Associació d’Entitats Concessionàries de la Comunitat Valenciana per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (Aecova-ITV), que va llançar dures acusacions contra la Conselleria d’Economia, entre aquestes, que s’havien falsejat dades per justificar la recuperació del servei.

Així doncs, van qualificar d’“autèntic deliri” les estimacions en què es basa Economia per portar avant la recuperació de la gestió. Per exemple, l’entitat assegura que els costos laborals de totes les estacions d’ITV són un 55% superiors als reflectits en l’informe encarregat per la conselleria a Nuve Consulting. A més, segons Manuel Trigo, un dels portaveus de l’associació, és “falsa” la dada que ofereix de marge d’explotació: “Diuen que guanyaran 36 milions, tot i que la realitat, en el millor dels casos, estaria al voltant de huit i deu milions de marge d’explotació, un 60% menys”.

Els portaveus de l’entitat, Francisco Llopis i Manuel Trigo, van advertir que faran tot el que calga per a mantindre un negoci que, paradoxalment, van assegurar que en els últims cinc anys no els ha donat beneficis econòmics. De fet, malgrat les preguntes d’elDiario.es sobre la mitjana de rendibilitat de les seues empreses en els 25 anys de concessió, van tirar pilotes fora: “Entre un huit per cent i un vint-i-tants...”.

Tots dos van advertir que, malgrat les primeres fallades judicials que desestimen les indemnitzacions sol·licitades per les baixades de tarifes aplicades el 2014 i el 2019 de manera irregular, tornaran a reclamar-les per la via de la responsabilitat contractual, tal com apunten les resolucions judicials esmentades. La quantitat total que s’exigirà és de 130 milions d’euros més uns interessos anuals del 3%.

“Des d’Aecova-ITV ens hem proposat dur a terme una sèrie d’accions en els pròxims mesos amb voluntat de transparència, conciliació i defensant la nostra vocació de servei públic”, va expressar Llopis. “El nostre principal interés és que les valencianes i els valencians puguen disposar del millor servei: eficient, de qualitat i que no supose més cost per a tota la ciutadania”.

D’altra banda, Llopis i Trigo van avançar la intenció de sol·licitar a la Conselleria d’Economia Sostenible una pròrroga del servei, tenint en compte els mesos en què van veure la seua activitat paralitzada a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. Cal tindre en compte que, durant els mesos de pandèmia, “les ITV de la Comunitat Valenciana van ser referents gràcies al reforç de plantilles, la qualificació de la mà d’obra i l’eficàcia de les mesures de prevenció laboral”.