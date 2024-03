La justícia denega la suspensió cautelar de la licitació de l’ampliació del port de València

La secció 5 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegat la suspensió cautelar de la licitació del contracte per a les obres d’ampliació del port de València per un import de 660 milions d’euros aprovada per l’Autoritat Portuària (APV) el 22 de desembre de 2023.

La mateixa secció va admetre a tràmit el recurs contenciós administratiu interposat per l’associació ciutadana Per l’Horta, en nom de la Comissió Ciutat Port, plataforma veïnal i ecologista contrària a l’ampliació nord del port de València.

En la mateixa demanda l’entitat sol·licitava la paralització cautelar del concurs públic per a contractar les obres perquè entenia que, si no es feia així, es podria arribar a adjudicar unes faenes el projecte dels quals està també recorregut i perquè, a més, es possibilitaria l’adjudicació d’un contracte que després no poguera iniciar-se, o executar-se i que, si calguera paralitzar les obres, podria implicar l’abonament de possibles indemnitzacions.

La sala, no obstant això, rebutja aquesta opció i s’acull als arguments aportats per l’Advocacia de l’Estat, que representa l’APV, pel fet de considerar que la part demandant no aporta arguments que tinguen a veure amb els plecs o la licitació en qüestió, “sinó amb la realització d’unes obres que no depenen dels actes administratius impugnats, sinó del projecte objecte d’un altre procediment i a instàncies de diferent recurrent, perquè, com assenyala la part demandada, és en realitat aquest l’objecte que tracta de combatre mitjançant el recurs i la petició de mesura cautelar”.

En la seua interlocutòria, els magistrats afigen que “no s’acrediten els perjudicis que es deriven dels plecs en general ni tampoc en particular per a la demandant, més enllà dels genèrics que no depenen de l’acte administratiu impugnat i s’erigeix en defensora d’uns interessos econòmics que corresponen a l’Administració en tot cas”.

La Comissió Ciutat-Port al·legava en la seua petició de suspensió cautelar que, si s’arribaren a iniciar les obres i preveient que el procés judicial poguera dilatar-se, podrien provocar-se danys irreversibles a les platges del sud i fins i tot al Parc Natural de l’Albufera. En aquest sentit, argumentava l’existència de diversos informes científics, com els de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (Icbibe) de la Universitat de València i el comité científic de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, que confirmen que el fenomen de regressió de platges –la mar cada vegada més pròxima al llac– és efecte directe de les ampliacions del port. D’aquesta manera, la tramitació administrativa del concurs públic podrà continuar avançant a l’espera de la decisió judicial sobre el fons de la qüestió.

A més d’aquest contenciós, n’hi ha dos més pendents de resolució. El primer, també en l’àmbit del TSJCV, sobre l’aprovació del projecte constructiu dels molls nous, i el segon, en el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, contra la resolució del Ministeri de Transició Ecològica per la qual es va atorgar a l’APV la condició d’òrgan substantiu del projecte en detriment de Ports de l’Estat, cosa que li permet decidir sobre la necessitat d’una declaració d’impacte ambiental. En aquest últim cas, es va suspendre cautelarment la resolució esmentada. Una altra demanda, en aquest cas contra el trasllat de la terminal de creuers, es va desestimar fa poc.