La justícia frena l’expulsió d’un home que cuida sa mare malalta amb permís de residència de llarga duració

Un home ha estat a punt de ser expulsat per haver aportat només la primera pàgina del passaport. Després d’un recurs contra la resolució de la Sotsdelegació del Govern a Alacant que imposava la sanció d’expulsió del territori nacional, el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Alacant la va confirmar pel fet de considerar que “manca de passaport”. La sanció es va imposar el 20 de maig de 2020, just a l’inici de la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19. No obstant això, la secció primera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) retrau al jutge la seua “interpretació excessivament rigorosa”.

El magistrat reconeixia que la mateixa Administració va valorar de manera favorable l’existència d’arrelament familiar per parentiu. El recurrent va aportar una carta manuscrita de la seua progenitora en què assegurava que necessitava les cures del seu fill, encara que la dependència no constava “acreditada documentalment”.

A més, la resolució també assenyalava que estava indocumentat perquè mancava de passaport, que no havia acreditat la seua entrada a Espanya de manera regular ni mitjans de vida coneguts ni intents de regularització de la seua situació. Resultat: proposta d’expulsió amb prohibició d’entrar durant tres anys.

La sentència del TSJ-CV no comparteix la conclusió que la sanció d’expulsió va ser conforme a dret. A més, recorda que l’home “sí que va aportar el passaport”. I també un informe de la història de salut de sa mare, amb patologies clíniques, en què consta que “l’ajuda en la cura de si mateixa i de la casa”.

“Aquest informe mèdic, juntament amb l’empadronament col·lectiu”, afig, “és prou per a entendre acreditada la situació d’arrelament familiar vinculada al fet de la situació de dependència” de la dona, que té permís de residència de llarga duració.

Mentre que el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Alacant considerava que l’home estava indocumentat, el TSJ-CV ressenya que només consta en les actuacions la primera pàgina del passaport del recurrent (“aquella en què precisament apareix la identitat”). “No pot arribar-se a la conclusió automàtica d’estar indocumentat i ser això valorat com a circumstància negativa a l’efecte d’entendre procedent la sanció d’expulsió”, postil·la la sentència, que també retrau una “interpretació excessivament rigorosa”.