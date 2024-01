La Justícia tomba les restriccions a les VTC aprovades el 2021 per l’Ajuntament de València

La secció 4 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha donat la raó a l’empresa Automóviles Zirconio SL en el recurs que va interposar contra diversos articles de l’Ordenança de Mobilitat aprovada per l’Ajuntament de València l’any 2021, amb Compromís i el PSPV en l’equip de Govern, pel que fa a les restriccions imposades als vehicles de transport amb conductor (VTC) amb què operen plataformes com Uber o Cabify, amb l’objectiu de diferenciar-los del servei que presten els taxis.

La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, insta el consistori a eliminar els articles pels quals s’estableix un termini mínim d’antelació d’una hora per a contractar el servei quan tinga origen i destinació a la ciutat de València, i pels quals es prohibeix els VTC estacionar a menys de 300 metres de llocs d’alta demanda, com ara estacions de ferrocarril i autobusos, el port, centres comercials, hotels de més de 400 places i parades de taxi amb capacitat per a més de nou places, entre altres.

El portaveu del Govern municipal del PP i de Vox, Juan Carlos Caballero, va donar compte de la resolució després de la reunió de la junta de govern local i no va aclarir si l’Ajuntament pensa recórrer contra la sentència: “Esperarem a veure què ens diu l’assessoria jurídica municipal i, per tant, amb un estudi i de manera rigorosa i sabent que hem de complir la legalitat actuarem en conseqüència. El que no farem és improvisar o prendre una decisió sense haver-ho tractat amb els serveis jurídics de la casa”.

Caballero va criticar l’anterior executiu de Compromís i del PSPV per “la seua falta de rigor marca de la casa” i va qualificar de “bunyol” la normativa que van aprovar relativa als VTC: “Tot el que se’ls imposava per a poder treballar a València ens toca revisar-ho, perquè van fer una normativa que no s’ajustava a dret”.

Compromís i el PSPV demanen que es recórrega contra la decisió

Sobre aquesta qüestió, Compromís ha demanat a l’alcaldessa María José Catalá “que defense en els tribunals, recorrent-hi en contra tantes vegades com calga i en totes les instàncies que corresponga, la regulació dels VTC que es va aprovar la legislatura passada per a garantir que el taxi puga continuar proveint el servei públic i de qualitat, sense intrusisme ni competència deslleial”.

Segons el regidor Giuseppe Grezzi, responsable de Mobilitat el mandat passat, van regular la prestació dels serveis discrecionals dels VTC “perquè es faça de la manera més correcta i així garantir la competència efectiva i el respecte a la legalitat”.

A més, ha afegit que “la regulació redunda en un sistema de mobilitat millor i amb més garanties legals” i que “el sector del taxi, que està perfectament regulat, veu així garantides les prestacions del servei públic que ofereix a la ciutadania”.

No obstant això, “de les paraules del senyor Caballero, transcendeix la intenció del Govern del PP i Vox d’utilitzar la sentència per a afavorir l’entrada massiva i intrusiva dels VTC, un moviment a què nosaltres ens oposarem fermament, sempre a favor del transport públic i el sector del taxi”, ha afirmat.

Des del PSPV, la regidora María Pérez ha citat a María José Catalá perquè “aclarisca si donarà barra lliure a les llicències de VTC per a competir contra el sector del taxi i convertir València en una franquícia del caos en què el PP ha transformat Madrid”.

Pérez ha lamentat que el PP es referisca a la normativa com a “bunyol” i que s’“amague darrere dels tècnics, tot i que la normativa està redactada tècnicament i consensuada”. “Que deixen de mentir i prendre el pèl a la ciutadania contestant amb llocs comuns i que aclarisquen què faran”, ha assenyalat. “Han d’informar si hi recorreran o no, no té més complicació que dir la veritat i és al que no està acostumada María José Catalá”.

María Pérez ha apuntat que el sector del taxi “té dret a saber com funcionaran aquestes empreses de VTC”. Ha demanat a Catalá que “garantisca una competència lleial” i li ha recordat que en campanya electoral “deia que feia costat als taxistes”.