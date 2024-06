El jutge instructor processa Mónica Oltra “per imperatiu legal” i obligat per l'Audiència de València

El jutge Vicente Ríos, titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València, ha dictat aquest divendres la interlocutòria de procediment abreujat, pas previ al banc dels acusats, contra Mónica Oltra i els altres 15 investigats en la causa sobre el presumpte encobriment dels abusos del seu exmarit a una menor atuada per la Generalitat Valenciana.

L'instructor no ha esperat ni 24 hores per dictar la resolució, després de la interlocutòria de la secció quarta de l'Audiència Provincial de València, que ordenava reobrir la causa al·legant una “hipòtesi plausible”.

La resolució del jutge, notificada aquest divendres, conté un únic i brevíssim fonament de dret: “Per imperatiu legal”. La interlocutòria reflecteix la discrepància abismal entre l'instructor i la secció quarta de l'Audiència Provincial de València, que va admetre els recursos de les acusacions, en mans de l'extrema dreta, contra el sobreseïment provisional dictat pel jutge Vicente Ríos.

La interlocutòria, que no és ferma, emplaça el Ministeri Públic i les acusacions particular i popular perquè sol·liciten l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació, demanen per contra el sobreseïment de la causa o, “excepcionalment”, la pràctica de diligències complementàries.