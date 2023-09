El jutge suspén el judici per les agressions del 9 d'Octubre al no tindre les defenses ultimat la conformitat

El magistrat que presideix el tribunal del judici de les agressions ultres del 9 d'Octubre ha decidit suspendre la vista prevista per a aquest dilluns. El pacte de conformitat entre les parts estava molt avançat però no quadrat del tot. “Un poc de serietat”, ha demanat el jutge de la secció primera de l'Audiència Provincial de València. A l'inici de la vista, alguns dels advocats de les defenses han afirmat no tindre coneixement dels termes del pacte. El tribunal ha acordat una pausa de 20 minutos. Quan s'ha représ el judici, els lletrats de l'última fila no tenien l'escrit amb el pacte per la qual cosa el magistrat, visiblement indignat, ha suspés la vista i ha convocat a les parts per al 4 de març del 2014.

Inicialment, les defenses tenien un principi d'acord pel qual 25 dels 28 acusats reconeixien els fets i assumien una pena d'un any i quatre mesos de presó, a més d'una indemnització de 1.700 euros (ja abonada) i el pagament de les costes processals, segons fonts jurídiques. Altres dos acusats, entre ells l'exlíder de Yomus Vicente Javier Estruch Cortés, àlies L'Alfarrasí, acceptaven una pena d'un any i quatre mesos de presó.

Només un acusat, el comunicador faller José Antonio García Herrero, no entrava en el pacte. De fet, el seu advocat ha al·legat una suposada vulneració dels seus drets fonamentals.

Durant la breu vista, un dels lletrats ha lamentat que l'ordre d'allunyament prevista en el pacte de conformitat suposava “pràcticament un desterrament de la ciutat de València”. Un altre dels lletrats de les defenses ha afirmat que els termes de l'acord eren “bastant desproporcionats”.

Davant els desajustaments entre les defenses i l'hora a la qual ha començat la vista, el magistrat ha decidit suspendre la vista. “No podem començar a la una menys deu i no sabem qui es conforma i qui no es conforma”, ha dit el magistrat.