El jutjat tramita la indemnització d’1 milió d’euros sol·licitada pels veïns afectats per la depuradora de Pinedo

Més de dos anys després de declarar-se inexecutable la sentència que va ordenar el tancament de la depuradora de Pinedo per no tindre llicència i per les molèsties generades als veïns de l’entorn, aquests continuen esperant una resolució sobre la petició d’indemnització elevada al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al setembre del 2019.

En concret, les famílies afectades van sol·licitar “que s’ordene a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (ara Emergència Climàtica) la tramitació i l’obtenció, si és legalment possible, del pla especial de la instal·lació litigiosa” en les condicions següents: “Atesa la proximitat dels immobles, preexistents a la planta en qüestió, el seu pla especial ha de partir d’un control estrictíssim de les seues emissions, establint-se un nivell d’emissions zero. En l’actualitat la planta s’explota amb un nivell d’emissions molt alt que genera grans molèsties als veïns, com així ha reconegut la mateixa Administració”.

Per això s’interessa expressament, que “el pla especial establisca que la planta no podrà produir olors, sorolls, vibracions molestes, així com, emissions perjudicials per a la salut”. Així mateix, s’instal·laran, “a costa de l’Administració, fora de la planta i en el polígon esmentats abans, unitats de control d’emissions, dels elements que pogueren ser perjudicials per a la salut, incloent-hi sorolls, que controlaren aquestes de manera constant i, les lectures de les quals puguen ser consultades en temps real pel públic en general via Internet”.

A més, els afectats van demanar que es condemne “l’Ajuntament de València a fer el pagament efectiu dels meus mandants de les sumes i els conceptes que es refereixen en l’annex únic d’aquesta demanda i que en conjunt sumen per mal moral la quantitat de quatre-cents huitanta mil (480.000) euros i per pèrdua de valor dels immobles la quantitat de quatre-cents seixanta-huit mil nou-cents trenta euros amb quatre cèntims (468.930)”.

Finalment, van exigir que es condemne l’Ajuntament de València “a fer el pagament efectiu de la suma de díhuit mil set-cents quaranta-un euros (18.741) per despeses en professions del dret en què han incorregut els meus mandants amb motiu del procediment en què es va dictar la sentència declarada inexecutable”, és a dir, en total es reclama una quantia pròxima al milió d’euros.

Sobre aquest tema, fonts del TSJCV han informat que “l’assumpte està en tràmit, rebent escrits de l’Administració i poders d’afectats per a representació legal”. Des de la Conselleria d’Emergència Climàtica han explicat que el pla espacial s’està “en tramitació, a falta d’uns quants informes”.

Per part de l’Ajuntament, la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha comentat que en el seu moment van traslladar que “no correspon a l’Ajuntament fer cap pagament, ja que la fase 3 il·legalitzada de la depuradora la va executar la Conselleria en el seu moment, i que actualment totes les depuradores són competència seua”.

La Conselleria, llavors de Medi Ambient, va anunciar després de la sentència que va declarar il·legal la instal·lació la redacció d’un pla especial amb una inversió de 25 milions d’euros per a reduir les molèsties que genera la depuradora de Pinedo. A més, es va acordar amb els afectats la creació d’un mur verd que envolte tota la depuradora per a reduir el seu impacte sonor i visual, així com l’execució de jardins i la plantació d’arbratge al voltant dels habitatges, fins i tot en els que limiten amb l’autovia del Saler. No obstant això, fonts veïnals asseguren que cap de totes aquelles promeses s’han portat avant de moment.

Antecedents

Al final del 2016, una sentència de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va decretar “el tancament de la fase III de l’estació depuradora d’aigües residuals de Pinedo” pel fet de no disposar de la llicència ambiental necessària, arran de la denúncia d’una de les 18 famílies que feia anys que suportaven la pudor, gasos tòxics i trànsit de camions amb lixiviats al costat dels seus habitatges.

Els residents van sol·licitar dos anys després l’execució de la sentència després de rebre promeses constants per part de l’Ajuntament de València i de la Generalitat, responsable de la instal·lació, sobre l’elaboració d’un pla per a reduir de manera significativa les molèsties, que no obstant això mai es va arribar a materialitzar.

En resposta a aquesta petició, al juliol del 2019 la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa va declarar la impossibilitat d’executar la sentència del 2016 que ordenava el tancament de la fase III de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Pinedo a causa dels “gravíssims perjudicis ambientals” que aquesta decisió originaria.

Per aquest motiu, va acordar tramitar un altre incident en el procediment perquè els afectats per les instal·lacions pogueren ser indemnitzats, un procediment que encara no s’ha resolt.