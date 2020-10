L’alcalde socialista de Vila-real es va gastar 24.200 euros en l’espectacle taurí del 9 d’Octubre en plena crisi sanitària

L’alcalde socialista de Vila-real, José Benlloch, s’ha gastat 24.200 euros en l’espectacle taurí del 9 d’Octubre passat, programat en plena crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19. La localitat castellonenca és de les poques de la geografia valenciana que han pogut celebrar festejos taurins durant els mesos de setembre i octubre (quan es va anunciar que l’ajuntament havia obtingut els permisos de l’Administració autonòmica, a València es tancaven les zones de jocs infantils als parcs públics).

Els espectacles taurins, que inclouen el bou embolat, han sigut organitzats per empreses privades –l’ajuntament els cedeix la plaça de bous portàtil instal·lada en un solar situat davant del jardí Jaume I– llevat de la jornada del 9 d’Octubre, les despeses de la qual va sufragar el consistori mateix. L’espectacle va consistir en un “desafiament de ramaderies” i va ser organitzat per l’empresa Espectáculos Montauro SL, una mercantil domiciliada a Almassora (Castelló).

El regidor de festes, Diego Armando Vila, explica en una resposta a un escrit de la portaveu de Compromís, María Fajardo, que les despeses, incloent-hi l’organització del festeig i la publicitat, ascendeixen a 24.200 euros. Els informes i els permisos de les conselleries de Sanitat i Justícia van ser remesos directament a l’empresa organitzadora. L’empresa es va crear el mes de juliol passat.

Més de 8.000 persones van assistir als festejos, segons l’empresa organitzadora, que destaca que hi hagué “zero contagis de COVID”. L’alcalde, José Benlloch, acompanyat pel regidor de festes, David Vila, van lliurar una placa de reconeixement als dos empresaris organitzadors dels espectacles per la seua “gran tasca i compromís” amb la fira taurina de Vila-real. “Ens han posat mil i una traves perquè no se celebren els actes taurins, però així i tot ho hem aconseguit amb un èxit rotund”, diu l’empresa Espectáculos Montauro SL en la seua pàgina web. La mercantil lamenta la reducció obligatòria de l’aforament imposada per la Generalitat Valenciana, “que va fer inviable el festeig econòmicament” i critica l’“assetjament rebut per part de regidors polítics”, pretesos autors de “falsedats i difamacions” contra l’empresa.

Compromís, la formació que va denunciar la celebració dels festejos taurins en plena crisi sanitària, va arribar a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat que fera tests als assistents a la plaça portàtil després d’haver detectat actes taurins en què no es van respectar les mesures de seguretat, a pesar que el cartell de l’espectacle indicava que l’ús de la màscara era obligatori i la prohibició de beure, menjar i fumar en la plaça portàtil.

La portaveu de Compromís, Maria Fajardo, assenyala que “per a un ajuntament com el nostre, amb un pressupost que ronda els 50 milions d’euros, 24.000 euros no són res, però per a un vila-realenc qualsevol això són moltes quotes de la seua hipoteca, moltes factures de llum, molts carros de la compra plens de menjar i, per a l’Ajuntament mateix, moltes reformes i posades a punt en els centres educatius o moltes activitats culturals menudes per a tots els públics, per exemple”.

“Ho hem dit per activa i per passiva, no és acceptable dilapidar els diners de tots els contribuents en actes com els que s’han organitzat últimament i en plena època de rebrots del coronavirus, que han portat el Govern a decretar l’estat d’alarma i a imposar fins i tot un toc de queda”, postil·la Fajardo.