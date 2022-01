L'alcalde de València planeja pujar la taxa dels caixers als bancs que no fomenten l'atenció presencial a les persones majors

L’Ajuntament de València estudiarà la possibilitat d’incentivar els bancs a ser accessibles i millorar l’atenció a les persones majors mitjançant la taxa que abonen aquests per ocupació de la via pública amb caixers automàtics.

Ho va anunciar dilluns l’alcalde, Joan Ribó, després de la reunió que va mantindre amb Carlos San Juan, impulsor de la campanya ‘Soc major, no soc idiota’, que a través de la plataforma de peticions change.org ha reclamat als bancs “facilitats i sensibilitat cap a aquest col·lectiu per a garantir-li l’accessibilitat als tràmits bancaris”.

L’alcalde també es va sumar a aquesta reivindicació, signada ja per més de 500.000 persones, i va reiterar “la voluntat del consistori” en fer-se ressò de l’acord plenari del dijous passat “per a instar que les entitats bancàries, que són un servei públic, mantinguen l’atenció personalitzada a les persones majors”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, va destacar que “la banca és un servei públic, ja que tots hem de fer-ne ús per a diferents tràmits com, per exemple, abonar els impostos”. “Per això”, ha afegit, “les diferents entitats bancàries han de fer alguna cosa per atendre les persones que requerisquen una atenció per a fer els seus tràmits”.

“El 2021, la banca ha acomiadat milers de persones i el banc més important d’Espanya va guanyar 5.000 milions d’euros”, va reflexionar el primer edil i va subratllar que “a més, Espanya va dedicar molts milions d’euros a salvar la banca quan va tindre problemes”. “Per tant”, va insistir, “jo crec que ara la banca té l’obligació de fer alguna cosa per les persones que no són capaces d’usar les seues aplicacions o els seus sistemes informàtics”.

“Nosaltres estudiarem diferenciar l’aplicació de la taxa als caixers automàtics entre les entitats financeres cooperatives, que ajuden la gent gran, i les que no ho fan. Es tracta d’un pas concret perquè la banca entenga aquesta necessitat. A més, demanarem a instàncies estatals que resolguen aquest assumpte i que imposen una sèrie d’obligacions com a servei públic que és”, va afirmar.

“Amb tot”, va aclarir, “estudiarem aquesta possibilitat, però cal recordar que el servei de banca està legislat pel Govern estatal”. “Aquesta acció per a fer front a la situació que està causant problemes a molts ciutadans i ciutadanes s’emmarca en la política municipal desenvolupada per aquest govern per a defensar els bancs amigables”, va finalitzar Joan Ribó, que va posar com a exemple els tallers del programa ‘Educació Financera per a Majors’, un curs pilot organitzat per la Regidoria d’Envelliment Actiu de l’Ajuntament de València en col·laboració amb la Universitat de València (UV) i el Banc Santander, que té com a objectiu “donar eines a les persones majors per a poder relacionar-se de manera segura digitalment amb les seues entitats bancàries”, va indicar.

De la seua banda Carlos San Juan va comentar: “La banca és un servei públic i ha de disposar de tots els instruments per a atendre el públic perquè nosaltres, per exemple, hi cobrem les pensions”. “Tot es fa digitalment, impostos, multes, per a tot cal acudir-hi, llavors, per favor, tinguen-ho en compte i sintonitzen amb la crida d’aquestes persones. Anar al banc no és mendicar, que per cert és una cosa molt digna, però és que no anem al banc a mendicar, hi anem a demanar allò que és nostre”.

La iniciativa ‘Soc major, no soc idiota’ ha recollit ja més de mig milió d’adhesions. Carlos San Juan ha avançat que el pròxim 8 de febrer té previst presentar les signatures al Govern d’Espanya.

La Generalitat proposa cursos de formació

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, va apuntar dilluns, en línia amb l’anunci fet dissabte passat pel president de la Generalitat, Ximo Puig, que “el Consell desenvoluparà un ambiciós pla de formació per a facilitar a les persones majors l’accés a eines digitals que els permeten fer tràmits bancaris, administratius i de serveis en el seu dia a dia”.

“La idea inicial és desenvolupar una formació presencial individualitzada i continuada que arribe fins a l’últim racó del nostre territori, i que permeta acompanyar en el procés d’aprenentatge les persones majors, mitjançant sessions tutorials impartides in situ per professionals, tot sota la supervisió de l’Institut Valencià de Finances (IVF), l’equip de la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers (FEBF), i sempre en coordinació amb la banca comercial”, va dir el responsable d’Hisenda.

Vicent Soler va fer aquestes declaracions després de la reunió que va mantindre dilluns amb Carlos San Juan. A la trobada ha assistit també el director de l’Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca. Carlos San Juan havia sol·licitat, tant al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital com al Banc d’Espanya, propostes concretes per a frenar la falta d’atenció als majors en les oficines bancàries davant l’avanç de la digitalització.

“Aquest tipus d’iniciatives ciutadanes, que ixen des de la base de la societat i que travessen els murs de les institucions, simbolitzen la força que té l’acció social per a millorar la vida de la gent i, des de la Generalitat, també volem donar suport i visibilitat a aquesta reivindicació”, va apuntar Soler.

135 caixers en 132 pobles

El conseller d’Hisenda va recordar en qualsevol cas: “Des del Consell fa molt temps que treballem per millorar els serveis financers a l’abast de la ciutadania, per frenar la despoblació i per cohesionar els municipis de llarg a llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana”.

Va recordar que la Generalitat ha impulsat i ja liderat un projecte pioner amb què s’ha permés instal·lar 135 caixers en un total de 132 pobles que han deixat de tindre oficines bancàries. “Una iniciativa que ha comptat amb un pressupost de 8 milions d’euros, que ha sigut copiada per altres administracions, i que ha suposat un abans i un després per a molts municipis de l’interior de la Comunitat Valenciana”.

Així mateix, aquest exercici també es destinaran 5 milions d’euros a través del Fons de Cooperació Antidespoblació per a millorar la situació dels municipis que més pateixen l’escassetat d’habitants, a què s’uneixen el programa d’emprenedoria REVIU, que té com a objectiu que persones i famílies s’instal·len amb projectes de vida en municipis en risc de despoblació o AVANT, de mobilització de professionals itinerants per a prestar serveis bàsics necessaris en els diferents municipis valencians. A la fase pilot d’aquesta iniciativa s’han adherit 25 municipis de la mancomunitat de l’Alt Palància, 22 de la Vall d’Albaida, 11 del Comtat-l’Alcoià i 11 més de diferents municipis alacantins.

La Generalitat també està desenvolupant el projecte Ruta 99, que busca la promoció turística i cultural de 24 pobles de la Comunitat Valenciana de menys de 100 habitants. El primer cap de setmana de la iniciativa, van visitar Vallibona, unes 70 persones.