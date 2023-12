L’alcaldessa del PP de Castelló tarda cinc mesos a ‘confessar’ els seus ingressos: havia ocultat un altre sou de 24.000 euros

Més de cinc mesos després de la seua presa de possessió, l’alcaldessa de Castelló, la popular Begoña Carrasco, ha detallat els seus ingressos del 2022 en la declaració de béns patrimonials que els edils han de registrar a l’inici del mandat. Carrasco, després que el Síndic de Greuges obrira una investigació arran d’una queixa del PSPV-PSOE, va registrar una nova declaració de béns en què inclou el que va cobrar d’una fundació pública: 24.229,24 euros per la seua dedicació parcial. La seua declaració del 16 de juny passat, un dia abans de la seua presa de possessió, només incloïa el sou com a portaveu del grup popular, en l’oposició durant l’anterior mandat.

La portaveu socialista a l’Ajuntament de Castelló, Patrícia Porta, ha batallat des de l’inici del mandat perquè l’alcaldessa del PP, que governa juntament amb Vox, ‘confessara’ el que va cobrar de la Fundació d’Atenció a les Víctimes del Delicte, dependent de la Generalitat Valenciana i en què Carrasco treballava com a lletrada amb jornada reduïda. La secretària general del ple va confirmar, en resposta al PSPV-PSOE fa quasi un mes, que les declaracions de béns es refereixen a l’exercici anterior (en aquest cas, el 2022).

El 30 de novembre passat, el Síndic de Greuges (l’equivalent al Defensor del Poble autonòmic) va notificar que havia obert una investigació després d’una queixa presentada pel PSPV-PSOE. Aquest dia mateix, en el ple municipal, els socialistes castellonencs van tornar a preguntar a l’alcaldessa per la seua declaració de béns. I durant la mateixa jornada, segons la data del segell oficial que indica el document presentat davant la secretària general del ple, Carrasco va presentar una segona declaració de béns amb les seues retribucions completes, incloent-hi el sou que percebia de la fundació pública.

L’alcaldessa registra rendiments de capital, pel lloguer d’un pis, de 7.200 euros i un patrimoni immobiliari de 123.723,16 euros. També anota depòsits, entre comptes bancaris i un fons de pensions, per un import total de 39.000 euros, a més d’un passiu de 189.979,24 per dos préstecs hipotecaris.

Carrasco: “Mai he tingut res a amagar”

L’1 de desembre passat, quan el PSPV va revelar que el Síndic de Greuges havia obert una investigació (i un dia després d’haver registrat la seua segona declaració de béns), Carrasco va afirmar en un comunicat del PP: “No hi ha res a aclarir, la meua declaració és pública i es pot consultar en el web municipal de l’Ajuntament”.

“Precisament ahir [l’1 de desembre] en el ple, davant l’obsessió desmesurada del PSOE, amb aquesta campanya de desprestigi cap a mi, vaig fer públics els meus ingressos del 2022, desglossats, a pesar que la meua declaració és la mateixa, perquè el PSOE es quedara ja tranquil i es puga dedicar d’una vegada a treballar pels ciutadans des de l’oposició, on els han posat”, va manifestar la primera edil.

No obstant això, la seua declaració no era la mateixa. En la inicial, només detallava un sou, de 28.806,09 euros com a portaveu del grup popular, i la casella corresponent a altres rendiments del treball estava deserta. En la segona declaració, anota uns ingressos nets de 21.786,71 euros com a portaveu del PP en l’oposició i de 24.229,24 com a lletrada de la fundació pública.

Malgrat això, Carrasco va assegurar que la seua declaració “ja estava actualitzada”. “Mai he tingut res a amagar”, va afegir. “Des del 2023 estic en situació d’excedència i la meua declaració de béns patrimonials és exactament la mateixa, com he dit sempre. Van ser 24.000 mil euros els ingressos que vaig percebre el 2022 com a lletrada de l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte, on he treballat durant més de 20 anys”, va concloure l’alcaldessa de Castelló.

“Enganys i falsedats”, segons el PSPV-PSOE

Per contra, per a la portaveu socialista, Patrícia Porta, es tracta d’un “enfilall d’enganys i falsedats”. “El PSOE no està obsessionat amb la vida privada de l’alcaldessa, com fa veure Carrasco, sinó amb la legalitat, que és la que s’ha saltat la màxima representant de la ciutadania durant tots aquests mesos fins que li ha arribat el toc d’atenció del Síndic de Greuges”, afirma Porta.

“Li hauria de caure la cara de vergonya per haver-se negat a publicar tots els seus ingressos durant tot aquest temps, transparència que sí que hem tingut els 26 regidors i regidores restants”, conclou la portaveu del PSPV-PSOE.