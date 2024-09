L’alcaldessa del PP de Torrent exclou el seu soci Vox, l’oposició i els sindicats de les meses de contractació després de l’adjudicació a la tele dels bisbes

Els partits polítics i els sindicats es queden fora de totes les meses de contractació de l’Ajuntament de Torrent, l’òrgan que analitza i decideix sobre les adjudicacions i els processos de selecció públics del municipi i que estarà composta íntegrament per tècnics i presidida per un regidor del PP. L’alcaldessa popular Amparo Folgado defensa que “no és una decisió de l’alcaldessa”, sinó que el que han aplicat és un informe de Secretaria, que apuntava a la “tecnificació” d’aquest òrgan, perquè és l’esperit del legislador de la Llei de contractes del sector públic. Aquest canvi substancial arriba després de la polèmica contractació del gabinet de premsa del municipi que va guanyar La 8 TV Mediterráneo, que fins i tot els seus socis de Vox van qüestionar.

Folgado ha explicat a elDiario.es que les formacions polítiques “hi estaran de convidades, no es tanquen les portes a ningú”, i alhora assegura que no hi ha cap intencionalitat política perquè “no estic ni jo en la taula”. Folgado ha afegit que amb aquest canvi es busca “professionalitzar-la i tecnificar-la” i que, a més, es redueix el nombre dels seus components.

L’objectiu final, segons Folgado, és “guanyar celeritat, transparència i valoració tècnica al màxim nivell. Volem que la faena la facen els professionals”. “Aquesta mesura ja la va aplicar l’Ajuntament en l’etapa de govern anterior del PP –amb l’actual alcaldessa de València María José Catalá–, i també l’apliquen ajuntaments socialistes”, ha conclòs.

“Han agafat la via que els interessa més”

Des de l’oposició municipal no veuen tan benintencionada aquesta modificació de la composició de la mesa de contractació i sí que insinuen interessos polítics.

El portaveu del PSPV, Andrés Campos –precisament l’anterior president de la mesa de contractació–, recorda que “la llei permet un ventall de possibilitats, perquè també podrien haver posat com a president un tècnic, però hi han posat el regidor, per la qual cosa el PP serà l’únic partit que hi tindrà un representant”. El portaveu de Compromís-Podem-EUPV, Xavier Martí, insistia en aquest aspecte advertint que “han agafat la via dispositiva que els interessa més”.

El socialista ha recordat pel que fa a la professionalització i la tecnificació que defensa l’alcaldessa Folgado que, “quan els polítics formen part de la taula no apliquen barem ni puntuem, només votem al final i fiscalitzem, i ara es perdrà aquesta vigilància”. Campos afirma que, amb la figura del convidat per als partits polítics, “no es tindrà tota la informació”.

Per part seua, Xavier Martí recorda que el soci de govern del PP, l’extrema dreta de Vox, va denunciar falta de transparència i l’ús de “dreceres” en la contractació de la tele dels bisbes per al gabinet de premsa municipal de Torrent, “però ara l’accepten”. Martí insinua que “no sé si amb aquest silenci volen usar el tema per a negociar amb el PP de manera interna per als pressupostos municipals”. Martí apunta que, com que formen part del govern municipal, “ells poden obtindre la informació de la contractació de manera extraoficial”.