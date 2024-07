Vox va criticar “dreceres” irregulars dels seus socis del PP a Torrent per a contractar la tele dels bisbes valencians

El PP i Vox estan en plena guerra interna en el Govern municipal de Torrent, la cinquena ciutat més poblada del territori valencià. Un dels fronts de la contesa s’ha desplaçat a l’adjudicació d’un contracte d’assistència tècnica en matèria de premsa i comunicació del consistori, per 110.000 euros, a la 8 TV Mediterráneo, la cadena dels bisbes valencians. El tinent d’alcalde de Vox, Guillermo Alonso del Real, va votar en contra de l’adjudicació en la junta de govern del 26 de juny passat i fins i tot va denunciar presumptes irregularitats. “Les coses han de fer-se correctament i sense agafar dreceres no previstes legalment”, va advertir el portaveu de Vox, soci dels populars. Alonso del Real, segons l’acta a què ha tingut accés eldiario.es, va voler que quedara “constància escrita” de l’explicació del seu vot en contra.

L’edil de Vox formava part de la mesa de contractació i va demanar un “aclariment” sobre l’apartat de qüestions tècniques de l’informe de valoració de les propostes elaborat per un comité d’experts. “Vaig rebre per WhatsApp una foto amb l’informe aclaridor i un missatge en què textualment se’m deia: Et val?!!”.

“Doncs bé, el fet d’haver rebut còpia d’aquest informe mitjançant un canal no oficial, amb caràcter previ a la resta dels membres de la mesa, i requerint-me per a validar-ne el contingut, m’obliga a votar en contra”, explica el regidor en la junta de govern. L’adjudicació a Televisión Popular del Mediterráneo SA va tirar avant amb els vots del PP en solitari.

Guillermo Alonso del Real, advocat de professió, abunda en la seua experiència en la mesa de contractació. “Considere que el fet esdevingut m’impedeix valorar l’informe i menys encara el procés de contractació i la proposta d’adjudicació”, afirma.

El tinent d’alcalde de Vox tampoc va arribar a entendre l’aclariment del comité d’experts pel que fa a la diferència de punts entre dues propostes relativa als currículums dels treballadors. Una de les dues empreses que es presentava a la licitació no va aportar acreditació dels currículums, segons l’aclariment del comité. No obstant això, Alonso del Real va al·legar en el ple que estaven “igualment aportats en totes dues ofertes”.

Un procés “transparent”

En aquella mesa de contractació encara no s’havien obert els sobres amb les ofertes econòmiques. L’empresa dels bisbes valencians va obtindre la millor puntuació global, 10 punts per davant de Virtual Lemon SL, la seua competidora immediata i adjudicatària del mateix contracte durant el mandat anterior.

Fonts de l’Ajuntament de Torrent defensen que “tot el procés ha sigut transparent” i a càrrec dels tècnics municipals i lamenten que el tinent d’alcalde “va interpretar com va voler interpretar” els aclariments del comité d’experts.

Per part seua, Guillermo Alonso del Real explica que el procés d’adjudicació, per la seua peculiar naturalesa vinculada a la comunicació institucional, seria “mirat amb lupa per tot el món”. “No tinc per què rebre via WhatsApp un informe que s’ha demanat en la mesa de contractació, ha d’anar a la mesa mateixa per les vies que toca”, afirma en una conversa telefònica amb aquest diari.

Guerra oberta entre socis

L’enfrontament per l’adjudicació a la televisió dels bisbes s’emmarca en una autèntica guerra oberta entre els socis de Govern a Torrent. El tinent d’alcalde de Vox, responsable de la Fundació Esportiva Municipal, no ha aconseguit obrir a temps la piscina pública que cada any permet als veïns de la localitat refrescar-se durant els mesos de juliol i agost.

A pesar que la tramitació del contracte va començar un mes abans que en exercicis anteriors, una sèrie de “qüestions tècniques” i de “canvis estructurals i d’organització en l’equip” han portat Alonso del Real a optar per un procediment d’urgència negociat sense publicitat. La previsió, segons el regidor de Vox, és que la piscina municipal s’òbriga la setmana vinent i s’inaugure tard la temporada de bany. “Assumisc la part de responsabilitat que em toca”, afirma Guillermo Alonso del Real, que considera que “el PP s’ha desentés” de l’assumpte.

D’altra banda, fonts del PP lamenten els “problemes de gestió” de Vox i consideren que el partit d’extrema dreta està més dedicat “a la ideologia i la foto” que a les àrees municipals que encapçala. No obstant això, Guillermo Alonso del Real corrobora el pacte subscrit amb el PP d’Amparo Folgado. “Reitere el meu compromís, per part meua el pacte no el trencaré, encara que generar aquesta polèmica [de la piscina] tampoc és que hi ajude molt”, conclou el tinent d’alcalde.