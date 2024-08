L'Alfàs del Pi suspèn la concessió de llicències per a habitatges turístics durant dos anys

L'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, a la comarca de la Marina Baixa, ha aprovat la suspensió de la tramitació de noves llicències per a habitatges d'ús turístic durant dos anys, així com iniciar l'elaboració d'una ordenança per regularitzar-la, amb el propòsit de “perseguir” aquells habitatges que no estiguen declarats o incompleixen “les normes bàsiques de convivència”.

El regidor portaveu del govern municipal, Toni Such, ha argumentat, després del ple d'agost celebrat aquest divendres, que aquesta decisió ve motivada per “la proliferació els darrers anys de sol·licituds a l'Ajuntament per destinar habitatges residencials a l'ús turístic”, segons ha indicat el consistori en un comunicat.

Segons recullen els informes tècnics, es van presentar 61 sol·licituds el 2021, 145 el 2022, 230 el 2023 i 237 el 2024 fins ara. A més, el nombre d'habitatges donats d'alta a l'autoregistre d'habitatges turístics de la Conselleria, a data actual, és de 1.764 habitatges, aproximadament.

Ara, amb la nova ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic, l'Ajuntament pretén garantir que els habitatges destinats a tal fi “compleixen amb una sèrie de garanties i condicions mínimes que permeten la seua correcta utilització com a ubicació, serveis de la zona, així com la seua integració i convivència veïnal”.

En aquest sentit, el regidos ha precisat que amb aquesta mesura intenten “posar vedat” a les “reticències veïnals” a la implantació d'habitatges destinats a ús turístic en “certes localitzacions” del municipi, les “queixes rebudes” per la falta de inspecció, la detecció d'habitatges turístics irregulars i les “molèsties en edificis comunitaris que s'han anat incrementant al llarg dels anys”.

Per tant, ha insistit, “resulta necessària una nova regulació municipal que tinga com a objectiu principal la determinació de les zones i la tipologia d'habitatges on es considere oportú i adequat l'habilitació d'habitatges per a ús turístic, així com tots aquells aspectes que permeten ponderar suficientment la idoneïtat de l'ús”.

La suspensió de l'emissió d'informes de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic tindrà una durada màxima de dos anys. Aquest termini s'interromprà, amb aixecament de la suspensió, si transcorregut un any no se sotmet a exposició pública la proposta de regulació, indiquen des del consistori.

Per tant, aquest és el termini de què disposa l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi per “estudiar la situació actual” dels habitatges d'ús turístic i preparar, mitjançant una nova ordenança, el marc regulador per als habitatges d'ús turístic .