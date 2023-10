L’empresa de la qual és accionista un alt càrrec de Carlos Mazón s’emporta el seu contracte públic més gran, de 950.000 euros

L’empresa privada participada per un alt càrrec de l’executiu valencià del PP i Vox, presidit per Carlos Mazón, ha obtingut un contracte d’una fundació pública de 953.724 euros. És l’adjudicació més gran de l’Administració autonòmica que ha rebut la firma des que es va crear fa 11 anys. El secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital de la Conselleria de Sanitat, el metge Bernardo Valdivieso, nomenat el 26 de juliol passat, posseeix un total de 9.195 participacions de l’empresa Mysphera SL, per un import de 71.289 euros, tal com indica la seua declaració de béns. La firma, segons la documentació consultada per elDiario.es, ha sigut adjudicatària del contracte de serveis de consultoria i programació de programari de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana (Incliva). Es tracta d’una fundació pública l’òrgan de govern de la qual està presidit pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i en què figura com a vocal el mateix secretari autonòmic Bernardo Valdivieso.

El departament autonòmic de Sanitat al·lega que l’alt càrrec no incompleix la normativa d’incompatibilitats pel fet de tindre a penes un 0,89% del total de l’accionariat de Mysphera SL, una firma especialitzada en sistemes de localització en temps real en entorns hospitalaris.

L’Incliva va emetre l’informe de necessitat per a la contractació el 31 de juliol passat. Els fons provenen d’una subvenció de 5,2 milions d’euros atorgada a la fundació en el marc dels fons Next Generation de la Unió Europea per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La mesa de contractació, reunida l’11 de setembre passat, va proposar adjudicar el contracte a l’empresa Mysphera SL.

Es tracta del segon contracte públic que obté la firma des que el secretari autonòmic Bernardo Valdivieso, accionista minoritari de la mercantil, va accedir al càrrec de la Conselleria de Sanitat. L’11 d’octubre passat, el Consorci Hospital General Universitari de València (en el Consell de Govern del qual figura Valdivieso com a conseller designat pel conseller Marciano Gómez) va adjudicar a l’empresa un contracte de 64.130 euros.

En l’anterior legislatura del Pacte del Botànic, Mysphera SL també va rebre adjudicacions públiques, encara que de molta menys quantia. Durant aquest període va obtindre dos contractes menors per un total de quasi 30.000 euros i una altra adjudicació pel procediment obert simplificat de 29.500 euros a càrrec de l’Hospital General de València. El contracte públic més gran que havia rebut fins ara, per un import de 93.614,40 euros, era el de l’Hospital La Fe el 2018, quan Bernardo Valdivieso era cap de servei en el mateix centre hospitalari.

Procediment de contractació restringit

L’última adjudicació de 953.724 euros a la firma, mitjançant un procediment de contractació restringit, té un termini d’execució de 22 mesos i té per objecte el desenvolupament de models d’intel·ligència artificial per a analitzar les ineficiències del flux de treball operatiu i clínic, mitjançant l’aplicació de tècniques d’analítica predictiva.

L’Incliva, com a beneficiari dels 5,2 milions d’euros dels fons europeus, té l’obligació de subcontractar un mínim del 15% de la quantitat de la subvenció a petites i mitjanes empreses amb experiència demostrada en projectes d’R+D d’excel·lència en tecnologies avançades de computació en el núvol, segons indica l’informe de necessitat de la fundació pública.