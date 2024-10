L'empresari 'Paco Gasofa' recorrerà al Suprem la sentència que l'absol i condemna alhora en el 'cas Erial'

L’empresari Francisco Pérez López, conegut com a Paco Gasofa, ha anunciat un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem (TS) de la sentència del cas Erial que el va condemnar a un any i mig de presó com a autor criminalment responsable d’un delicte de falsedat. No obstant això, la secció quarta de l’Audiència Provincial de València el va absoldre en un primer moment, juntament amb altres encausats, “dels delictes pels quals eren acusats”. La defensa de Paco Gasofa, que exerceix el penalista Agustín Ribera Fuertes, ja va sol·licitar un aclariment de sentència “a l’efecte d’una estricta seguretat jurídica” i “a fi de precisar si hi ha condemna per un delicte de falsedat”.

El condemnat i absolt al mateix temps, en un escrit a què ha tingut accés elDiario.es, anuncia la interposició d’un recurs de cassació davant el TS i considera que la sentència “contravé els interessos” de l’empresari.

La defensa de Francisco Pérez justifica el recurs per una pretesa vulneració del precepte constitucional de la presumpció d’innocència. L’escrit també rebutja l’“aplicació indeguda” dels articles del Codi penal relatius al delicte de falsedat en document públic.

La sentència, que va condemnar l’exministre Eduardo Zaplana a una pena de 10 anys i cinc mesos de presó, conclou que Francisco Pérez López, expresident del PP de Benidorm, va firmar un document de reconeixement de deute “a gratcient” que l’altre partícip, Gregorio Fideo (assistent personal de Zaplana) havia mort. Tot això en el context del repartiment del percentatge de participació en la propietat del vaixell Loix, adquirit per uns quants amics d’Eduardo Zaplana, encara que usat principalment per part de l’expresident de la Generalitat Valenciana, segons l’apartat de fets provats.

El document “mentider” va ser confeccionat per l’assessor fiscal Francisco Grau “per indicació” d’Eduardo Zaplana, afig l’Audiència de València. Per contra, el lletrat de Francisco Pérez López considera que hi ha hagut un “trencament de forma” per “no haver-se resolt en la sentència sobre tots els punts que hagen sigut objecte de defensa”.

L’escrit lamenta que la sentència obviara una acta de manifestacions davant notari feta pel fill de Gregorio Fideo, lliurada per la defensa de Paco Gasofa a l’inici del judici oral, “sense ser rebutjada pel tribunal”.