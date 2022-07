L’EMT de València gestionarà el pàrquing de la plaça de la Reina, que reobrirà a final de mes amb 226 places

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) assumirà el seu segon gran aparcament de la ciutat a la plaça de la Reina i un dels més rendibles fins que va finalitzar la concessió de l’empresa privada que el gestionava i es va tancar per escometre’n la rehabilitació integral, juntament amb la conversió en zona de vianants de tot l’espai en superfície.

Dilluns que ve 11 de juliol el govern municipal proposarà en la Comissió de Desenvolupament Urbà l’encàrrec a l’EMT de la gestió del pàrquing. D’aquesta manera i gràcies a la gestió directa de l’aparcament a través d’aquesta societat mercantil municipal, l’Ajuntament rebrà en les seues arques el 40% de tots els ingressos (sense IVA) generats per la instal·lació des de la mateixa posada en marxa.

El 40% és la contraprestació econòmica que l'Ajuntament té previst aprovar, calculada d'acord amb les previsions d'ingressos i despeses de l'explotació.

L’aparcament tornarà a funcionar a final d’aquest mes de juliol mateix, una vegada finalitzades les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina executades pel Servei de Mobilitat Sostenible. En el seu retorn a l’activitat, les instal·lacions disposaran d’un total de 226 places de cotxe (203 de les quals de rotació), 6 de persones amb mobilitat reduïda, 46 de motocicleta i 22 de bicicleta, cosa que suposa una lleugera disminució de places respecte del nombre anterior, a causa fonamentalment de l’increment mitjà de la grandària dels vehicles que hi ha hagut des del 1970, en què es va fer el disseny anterior.

Serà el segon gran estacionament de la ciutat que gestione l’EMT des que al desembre del 2018 l’empresa va assumir la de l’aparcament Centre Històric-Mercat Central situat en la plaça de la Ciutat de Bruges. Des de llavors l’estacionament ha tancat cada any amb beneficis, ha arribat a créixer el 2021 els ingressos d’explotació un 26% i ha tancat els exercicis dels anys 2019, 2020 i 2021 amb balanços positius de 411.202 euros, 391.700 euros i 913.246 euros, respectivament.

“La gestió de l’aparcament de la plaça de la Reina per part de l’EMT continuarà la bona dinàmica encetada en el del centre històric, que tan bons resultats econòmics ha brindat a l’Ajuntament, al mateix temps que oferirà a les persones usuàries una qualitat de servei i de les instal·lacions que només pot garantir una Administració pública que vetla per la qualitat dels seus propis serveis”, ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha supervisat tota l’obra de recuperació de l’entorn, tant en superfície com en l’estacionament subterrani.

La gestió de l’aparcament de la plaça de la Reina, no obstant això, comportarà diferències amb el de Centre Històric-Mercat Central, ja que entre les seues funcions incorpora també la gestió d’elements exteriors vinculats a aquest i a la seua estructura.

Entre aquests s’inclouen la conservació dels lavabos associats i el subministrament d’aigua i llum a aquests, però també el manteniment de xarxa de nebulitzadors i el seu equipament integrat en les instal·lacions de l’aparcament i situat en el primer soterrani; o la conservació i el manteniment dels pal·lis que generaran ombra extra en la plaça i que està previst desmuntar a l’inici de l’època hivernal i reposar en acabar la temporada; funcions totes de què es farà càrrec EMT.

La reurbanització de la plaça duta a terme pel Servei de Mobilitat Sostenible ha suposat una inversió de 12.420.900,57 euros (3.350.892,64 han sigut sufragats amb una aportació dels Fons Feder de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic), dels quals al voltant del 33% s’han destinat a la renovació de l’aparcament pràcticament 70 anys després de la inauguració.