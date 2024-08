L’estafa de màscares de dos “camarades” amb antecedents a un empresari que va pagar 22.000 euros

La secció tercera de l’Audiència Provincial de València va condemnar per estafa dos acusats, amb antecedents penals, que van aconseguir estafar més de 22.000 euros a un empresari amb l’adquisició d’unes màscares que mai van arribar a les seues mans, segons una sentència dictada el 18 de gener passat i de la qual el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha informat dimarts.

El principal acusat, a la presó per una altra causa, va ser condemnat a dos anys de presó per un delicte d’estafa agreujada, amb la circumstància atenuant de reparació del mal. L’altra acusada, també amb antecedents penals, va ser condemnada com a autora d’un delicte d’estafa a sis mesos de presó, amb el mateix atenuant. Tots dos condemnats van consignar, en concepte de responsabilitat civil, els 22.233 euros estafats.

El principal acusat –ja condemnat el 2018 a huit mesos de presó per un altre delicte d’estafa; el 2019, a set mesos pel mateix delicte, i el 2020 a sis mesos de presó per apropiació indeguda– li va oferir a un intermediari amb qui mantenia una relació comercial l’adquisició de màscares. Ho va fer, “guiat per la intenció d’enriquir-se i simulant que es dedicava a negocis relatius a la salut”, el 13 d’abril de 2020, en plena crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19.

L’intermediari va comunicar l’oferta d’un pretés lot de 10.000 màscares, a un preu unitari d’1,21 euros, a un altre empresari, “en el que aparentava ser un negoci rendible”, segons indica la sentència. El 21 d’abril de 2020, l’empresari va fer un primer pagament de 14.641 euros a l’intermediari, que al seu torn va transferir els diners a la mercantil Plus Connecting Business SL, l’administradora única de la qual era l’altra condemnada.

L’estafat va pagar “confiat en les paraules, l’aparença i l’actitud” de l’acusat. La dona va obrir un compte bancari per a ingressar la suma procedent de les “mentideres operacions del seu camarada”, obtinguda gràcies a la “credibilitat que havien generat en les seues víctimes”.

Després del primer cobrament, els dos estafadors van al·legar que les màscares havien arribat, però van demanar un altre pagament, de 7.592 euros, per pretesos “problemes d’aranzels”. No obstant això, l’empresari mai va rebre les màscares, malgrat haver pagat un total de 22.233,75 euros.

Els acusats van arribar a un pacte de conformitat i van pagar la quantitat estafada. El tribunal va acordar la suspensió de l’execució de la condemna per a la dona, condicionada al fet que no cometa delictes en el termini de tres anys.