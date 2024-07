L’exalcalde d’un poble de 169 habitants de l’Alt Millars va regalar sense control cistelles de Nadal i pernils

La Pobla d’Arenós és un municipi de tot just 169 habitants de la comarca de l’Alt Millars, a l’interior de la província de Castelló. El seu alcalde anterior, Mateo Luna, de l’Agrupació Electoral Puebla Calpes Monzona Cantos, va regalar sense control pernils i cistelles de Nadal tant a empleats públics del consistori com a personal extern relacionat professionalment amb l’Ajuntament: el jutge de pau, l’arquitecte municipal, el metge o la infermera. L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) va rebre una alerta i ha conclòs, després de l’anàlisi de la documentació, que la contractació del subministrament de pernils i cistelles de Nadal es va fer defugint la normativa relativa als contractes menors.

Un total de 30 persones, segons les dades recaptades, van rebre “pernil per Nadal” el 2021. L’any següent, la xifra va baixar a 17 persones. “No ha sigut possible, per contra, verificar que el nombre de pernils adquirit el 2022 corresponga a un total de 17 lliuraments a persones físiques”, precisa Antifrau. L’Agència, dirigida en funcions per Anselm Bodoque, ha accedit a factures de regals de Nadal, siga de cistelles o de pernils, per una suma de 3.455,18 euros almenys.

L’AVA considera que “no queda explicitat a quina competència” de la Llei reguladora de les bases de règim local, “es refereix l’adquisició o el subministrament” de cistelles i de pernils de Nadal.

El regal, a més, “no té encaix en les competències pròpies d’un ajuntament ni respon al compliment i la realització de les finalitats municipals”, afig Antifrau. Es tracta d’un subministrament “assumit per l’Ajuntament per a lliurar, a manera de subvenció en espècie, sense cap mena de tramitació administrativa ni subjecció a la normativa de subvencions i amb transcendència fiscal, a determinades persones del municipi, sense que consten els justificants de lliurament i recepció, que permeten si més no verificar-la”. I és que, recorda l’AVA, les subvencions en espècie estan subjectes a l’IRPF i “han de ser objecte de declaració fiscal”.

L’actual primer edil del PP, Jesús Salvador de los Ángeles, assegura que el seu predecessor era una “persona de formació escassa”. “Com som la majoria dels alcaldes en municipis tan menuts”, postil·la. L’alcalde popular remarca que l’anterior primer edil està afligit d’una greu malaltia terminal, la qual cosa “li impedirà qualsevol explicació, justificació o defensa de la seua actuació”. També al·lega que es tracta d’una pràctica habitual dels consistoris en període de Nadal. Encara que considera que les despeses no “incideixen” en vici d’il·legalitat, reconeix que es va ometre la justificació de la necessitat i la idoneïtat del contracte.

No obstant això, l’actual alcalde del PP matisa que la “intencionalitat” del seu predecessor “mai va ser malversar cabals públics” o “causar un perjudici econòmic a l’Ajuntament, sinó tot el contrari”. Pretenia “reconéixer i gratificar en data nadalenca el personal municipal, brigades i contractats la faena feta durant l’any en benefici de l’Ajuntament i el metge i la infermera per la seua actuació en benefici del poble”.

Les al·legacions del primer edil destaquen el context de pandèmia i asseguren que la finalitat de les caixes de Nadal era precisament “el reconeixement i l’agraïment al personal sanitari que va atendre el municipi en aquell trist període”.

El criteri del Tribunal de Comptes

Per contra, Antifrau al·ludeix al criteri del Tribunal de Comptes en un supòsit relatiu a l’Ajuntament de Venturada “exactament anàleg” al de la Pobla d’Arenós, referit a regals de Nadal per part del consistori madrileny a personal extern. “El fet que el lliurament d’un obsequi per Nadal fora un costum reiterat en la corporació municipal no converteix aquest costum en legal ni eximeix el gestor dels fons municipals del deure de garantir la integritat dels fons públics gestionats”, va concloure el Tribunal de Comptes.

L’informe d’Antifrau desestima les al·legacions de l’Ajuntament de la Pobla d’Arenós i recomana la realització d’instruccions internes “amb l’objectiu d’acreditar la necessitat pública de tota contractació i, especialment, d’aquesta mena de subministraments”.