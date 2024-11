L’exconsellera valenciana d’Interior de Vox va elogiar el 2023 l’enviament d’alertes que la seua successora del PP deia que desconeixia

L’antecessora de la popular Salomé Pradas en la Conselleria de Justícia i Interior, Elisa Núñez, de Vox, va elogiar durant la DANA de setembre del 2023 el sistema Es Alert d’avís massiu als mòbils de la població davant riscos de catàstrofe. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va advertir d’una DANA que assotaria el dissabte 2 de setembre de 2023 el territori valencià. Núñez, que estava una mica més d’un mes en el càrrec, va elogiar la vespra de la DANA —el divendres 1 de setembre de 2023— el sistema Es Alert, integrat en la Xarxa d’Alerta Nacional, que permet enviar avisos automàticament mitjançant un so estrident als mòbils a la població que es trobe en una zona afectada per emergències o catàstrofes.

Es tracta de l’alerta enviada tardanament a les 20.12 del dimarts passat 29 d’octubre, jornada de la catastròfica DANA que va destruir gran part de la comarca de l’Horta Sud i d’Utiel-Requena, quan centenars de ciutadans ja estaven atrapats. L’actual titular de Justícia i Interior, Salomé Pradas, ha mentit sistemàticament sobre la decisió d’enviar l’alerta. Pradas va afirmar en declaracions en À Punt que no va tindre coneixement que existira aquest sistema d’alertes fins a les 20.00, en què un tècnic la va informar d’això.

Una falsedat desmuntada immediatament. A les 18.00, dues hores abans que fora enviat el missatge automàtic als mòbils, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, ja va posar damunt la taula la possibilitat d’enviar “alertes massives a tota la població”, tal com ha revelat elDiario.es. A les 19.15, un tècnic va tornar a plantejar la possibilitat d’enviar l’alerta, segons un àudio de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) publicat per la Cadena Ser.

En la DANA d’un any abans, per contra, la consellera de Vox llavors, Elisa Núñez, que estava una mica més d’un mes en el càrrec del primer Govern de Carlos Mazón, va posar en valor el sistema Es Alert, segons una nota de premsa del seu departament de l’1 de setembre de 2023 després d’una reunió de coordinació del dispositiu de prevenció i actuació a què van assistir la Delegació de Govern, la Subdirecció d’Emergències, els consorcis provincials de bombers i els bombers municipals.

“Gràcies a l’Es Alert, no serà el ciutadà el que haja de telefonar al 112 per saber si hi ha una emergència activa en la seua zona, sinó que serà el mateix 112 el que avisarà al ciutadà del risc imminent que hi haja en el seu municipi perquè puga protegir-se o prendre mesures”, va dir Elisa Núñez.

El 24 d’agost de 2023, una setmana abans de la DANA prevista per al dissabte 2 de setembre, el departament de Justícia i Interior ja elogiava en una nota de premsa com a “eina perfecta” el sistema Es Alert, que recomanava sumar a l’aplicació en els mòbils dels avisos del 112 de la Generalitat Valenciana.

“Ddona la casualitat que des d’enguany ja està actiu el sistema Es Alert, que envia missatges als telèfons mòbils en situacions de gravetat especial i que impliquen actuacions per part de les persones receptores a la població mitjançant la Xarxa d’Alerta Nacional”, indicava la Conselleria de Justícia i Interior.

El paper de José María Ángel

Per què una consellera que estava en el càrrec des de l’11 de juliol anterior va reaccionar així a l’avís de DANA? El nou Govern de Carlos Mazón i dels seus socis de Vox va deixar en el lloc durant aquell estiu un alt càrrec clau del Pacte del Botànic en matèria de gestió d’emergències i incendis: José María Ángel, secretari autonòmic de Seguretat i Emergències i director general de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. La consellera de Vox va ser incapaç de trobar, abans dels mesos més crítics de l’estiu, un substitut per a la secretaria autonòmica que ocupava Ángel, tal com va informar aquest diari.

El sistema d’alertes es va incorporar el 2023 al sistema valencià d’Emergències pel Govern del Pacte del Botànic, presidit per Ximo Puig. El socialista José María Ángel, amb experiència en el seu currículum com a assessor executiu en el Ministeri de l’Interior i com a membre de la Comissió de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, va ser el cap visible del Consell del Botànic en matèria d’emergències.

Aquell estiu del 2023, Ángel va estar quasi dos mesos al capdavant de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, a pesar que la consellera de Vox havia sigut nomenada l’11 de juliol. Després de la DANA de setembre del 2023, que va afectar tot el territori valencià, Elisa Núñez va elogiar “l’actuació coordinada i eficaç” de “tots els i les professionals de la Seguretat i les Emergències de la Comunitat Valenciana”.

Ho va fer, segons una nota de premsa del seu departament, el 6 de setembre. Aquest dia mateix, José María Ángel va ser destituït i substituït per Javier Montero Hernández, que havia sigut alt càrrec del Govern autonòmic presidit per Alberto Fabra i diputat provincial del PP.

Retirat de la primera línia, el funcionari de carrera José María Ángel va ser ‘mobilitzat’ dimecres passat per la delegada del Govern, Pilar Bernabé, que el va incorporar al seu equip a causa de la seua àmplia experiència i capacitat de coordinació.

La prova d’Es Alert al Baix Segura

José María Ángel havia sigut precisament qui va explicar el dijous 4 de maig de 2023 un dels primers assajos d’Es Alert, dut a terme a la comarca del Baix Segura, zona de risc d’inundacions, tal com va informar elDiario.es.

La prova de l’Agència Valenciana d’Emergències i del Ministeri de l’Interior es va fer a Oriola i va servir per a “testar la fiabilitat del sistema que es posaria en marxa en casos d’emergència per a traslladar pautes de comportament als ciutadans”, va detallar José María Ángel.

El sistema Es Alert s’erigeix en una mena de 112 invers. El Centre d’Emergències de l’Eliana rep unes 10.000 telefonades diàries, deia Ángel. “El que fan els nostres tècnics”, va explicar José María Ángel, “és coordinar i posar a l’abast dels ciutadans qualsevol necessitat que ells tinguen i el que preteníem amb aquest sistema, el que pretenien la Unió Europea i el Govern d’Espanya és que des del Centre d’Emergències, quan tinguem una necessitat puguem donar un avís a tots els ciutadans valencians, o en aquest cas sectorialment o territorialment (...) hauria sigut per a tot el Baix Segura”.

La prova, que va incloure un testatge amb diverses policies locals de la comarca, “ha funcionat”, va concloure el director de l’Agència Valenciana d’Emergències llavors. Dimarts passat 29 d’octubre, l’alerta es va enviar a les 20.12.