L’índex que mesura la velocitat dels contagis baixa del llindar que implica risc alt de propagació en territori valencià 52 dies després

El nombre reproductiu bàsic (R), indicador que estima la velocitat amb què el coronavirus pot propagar-se, ha baixat del valor 1 de mitjana a la Comunitat Valenciana per primera vegada en 57 dies. En concret, segons les últimes dades publicades per l’Institut de Salut Carlos III, el 8 d’agost passat l’indicador es va situar en 0,99 i un dia més tard va baixar a 0,94. L’última vegada que va estar per davall del valor 1 va ser el 15 de juny, quan es va situar en 0,92, i l’endemà va pujar a 1,01.

Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d’1 (risc de contagi a menys d’una persona per afectat), l’epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un risc alt de propagació comunitària descontrolada.

El nombre de reproducció bàsic va arribar a pic màxim el 18 de juliol, en què va ser 1,71 (cada positiu podria contagiar quasi dues persones). Tanmateix, des de llavors ha anat baixant de manera progressiva fins a 0,94, última dada publicada el 9 d’agost passat.

Encara que pot semblar incoherent el comportament d’aquest indicador, tenint en compte l’augment dels contagis que s’ha anat produint les últimes setmanes, si s’analitza per províncies la qüestió és diferent.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va comparar dijous passat la situació de les províncies de Castelló i Alacant, molt més continguda, amb la de València, on hi ha més preocupació. Segons va comentar, el 78,7% dels 180 brots detectats a la Comunitat Valenciana es concentren a la província de València i el 35% a la capital valenciana. La densitat de la població i l’elevada mobilitat a València i la seua àrea metropolitana en són els motius principals.

Segons l’última dada del nombre de reproducció bàsic corresponent al 9 d’agost, la província de València se situa en 1,01, lleugerament per damunt del llindar que implica risc alt de transmissió comunitària. Barceló ja va advertir que en alguns dels brots de València ciutat s’havia perdut la traçabilitat, és a dir, no s’havia trobat un positiu zero.

En el cas de Castelló, l’índex se situa en el 0,90 i a Alacant en el 0,78. Així doncs, en aquests moments la preocupació se centra a frenar els contagis i els brots a la província de València, especialment a la ciutat, on Barceló va anunciar el tancament de tota mena de locals d’hostaleria i d’oci nocturn a les 1.30 hores, i un límit de 15 persones en les reunions familiars o d’amics.

Les mesures es van començar a aplicar divendres passat 14 d’agost, però només estaran en vigor fins al dimarts 18 d’agost, quan s’imposaran les aprovades pel Consell Interterritorial a tot Espanya, entre les quals destaquen la prohibició de fumar al carrer quan no es puga mantindre una distància social de dos metres i el tancament de tots els pubs i les discoteques.