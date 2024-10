L'oposició considera la condemna a Zaplana “una victòria” contra la corrupció i recalca els vincles amb Carlos Mazón

L'oposició a les Corts Valencianes considera la condemna a l'expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, com “una victòria dels valencians” contra la corrupció. La secretària general del PSPV, Diana Morant, ha manifestat: “La condemna a Eduardo Zaplana és una victòria dels valencians sobre els anys foscos de corrupció del PP a la Comunitat Valenciana. Mereixem dirigents dignes del càrrec i a l'alçada de la institució i els ciutadans que representen”.

El grup socialista recalca els vincles de l'expresident condemnat amb l'actual cap del Consell, Carlos Mazón, considerat el seu 'fill polític'. El portaveu a les Corts Valencianes, José Muñoz, considera que la sentència “és una condemna a una manera de fer política corrupta” i ha recordat que “Mazón és el fill polític de Zaplana i el seu alumne avantatjat”, que l'imita a les seues fórmules.

Muñoz ha aprofitat la condemna per carregar contra el president popular: “El zaplanisme 3.0 està tornant a campar a plaer” i ha recordat que “Zaplana va establir un règim de corrupció a la Comunitat Valenciana de la mà de personatges il·lustres com la família Cotino”. A més, ha subratllat que “les lleis que està aprovant el Consell de Mazón i el desmantellament dels instruments contra la corrupció que es van posar en marxa durant els governs del president Ximo Puig són el pas previ a la creació dʻuna autopista a la corrupció” . El grup socialista a Benidorm ha reclamat que se li retiri el carrer que porta el nom.

La coalició Compromís ha registrat a les Corts Valencianes novament la seua proposta per investigar el procés de privatització de les ITV i les adjudicacions del pla eòlic, el germen del 'cas Erial'. El portaveu dels valencianistes, Joan Baldoví, a qui la notícia ha enxampat en plena roda de premsa, ha apuntat que “confirma el que denunciem tantes vegades: que la corrupció va fer niu als governs valencians del PP” i li ha desitjat “una bona salut” per “gaudir de les comoditats que pot tenir una cel·la a Picassent”.

Perfil baix al Govern de Mazón

El Govern valencià eludeix fer una anàlisi sobre la condemna a l'expresident Zaplana. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistit en la línia del Consell de manifestar “respecte” a les decisions judicials, però ha afegit: “Com a president de la Generalitat no em resulta indiferent aquesta sentència a un altre expresident de la Generalitat”. Mazón també ha recalcat que “fa tot just uns minuts també acaben d'absoldre un exvicepresident de la Generalitat i expresident de la Diputació d'Alacant”, en al·lusió a José Joaquín Ripoll a la causa del Pla Zonal de Residus del Baix Segura.

La portaveu del Consell, Ruth Merino, només ha manifestat el seu “absolut respecte” pels “procediments judicials”, afegint que “en aquest cas que es tracta d'una sentència que encara no és ferma”.

La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat aquest dimarts a deu anys i cinc mesos de presó l'exministre i expresident de la Generalitat Valenciana del PP Eduardo Zaplana pel cobrament de comissions derivades de les concessions de les ITV i el pla eòlic valencià. La sentència s'ha conegut mentre la portaveu era a la roda de premsa posterior al ple del Consell.

La portaveu de Carlos Mazón ha indicat que “la valoració del Consell, ja que com en qualsevol altre cas, és el més absolut respecte per les sentències”. “Crec que és el més adequat, el més democràtic que podem fer, ja que respectar les decisions i la feina de la Justícia”, ha recalcat la dirigent valenciana. L'Executiu autonòmic utilitza aquesta fórmula habitualment quan s'interpel·la algun dels seus membres per casos judicialitzats o sentències.

Preguntada per què suposa per a aquest Consell que un expresident sigui condemnat a 10 anys de presó, Merino ha insistit: “La resposta és la mateixa, respecte i deixar treballar i més encara quan la sentència encara no és ferma”.

De la mateixa manera, respecte a l'absolució del també expresident de la Generalitat José Luis Olivas, ha assenyalat que desconeix la totalitat del contingut de la sentència perquè s'ha donat a conèixer mentre estava fent la roda de premsa, però ha insistit que la seva resposta “és la mateixa”.