L’organitzador de la manifestació de negacionistes de Madrid va defensar la teoria conspiratòria que l’11S no va ser un atemptat

El valencià Fernando Vizcaíno Carles, professor d’acroioga i organitzador de la polèmica concentració negacionista de la COVID-19, ja va defensar fa quasi dos anys la teoria segons la qual els atemptats de l’11 de setembre de 2001 contra les Torres Bessones a Nova York van ser un complot d’unes elits indeterminades. Els mitjans de comunicació haurien fet creure “a la població mundial que més de 3.000 persones van ser assassinades i 6.000 més van resultar ferides a les mans d’un grup de terroristes islàmics que va derrocar les Torres Bessones després de fer col·lidir contra elles un avió de passatgers”, segons va escriure en el seu blog.

Així doncs, “van aconseguir el seu objectiu, malgrat que per a qualsevol persona que veja el vídeo d’aquell succés hauria de resultar evident que aquells edificis (incloent-n’hi un contra el qual ni tan sols va col·lidir cap avió) es van afonar de la manera que ho van fer com a conseqüència d’una demolició controlada que només va poder ser en una primera instància orquestrada i, en una segona, encoberta, pels líders del sistema socioeconòmic mundial; un sistema que necessitava l’aprovació del poble per a obrir-se camí cap a la seua ambicionada invasió de l’Afganistan”.

La polèmica concentració, en què es van produir agressions a periodistes, va ser un perill per a la salut pública, segons el delegat del Govern José Manuel Franco, que va informar que es van comptabilitzar 30 denúncies durant la protesta, algunes contra membres de l’organització. El professor d’acroioga, en declaracions a elDiario.es, assegura que després de la concentració no ha rebut cap mena de sanció i critica les agressions a periodistes, encara que creu que els mitjans de comunicació estan “col·laborant al fet que es construïsca una dictadura científica”. Vizcaíno, que ha aparegut en algun programa de televisió, diu que estan creant-se grups negacionistes en totes les ciutats espanyoles. “Estic orquestrant la rebel·lió”, assegura.

L’organitzador de la concentració agraeix la difusió de la convocatòria per part de l’artista Miguel Bosé (“em sembla perfecte que no hi vinguera, volem fer un directe amb ell per donar-li les gràcies”, diu) i abunda en la seua visió sobre la pandèmia de la COVID-19: “Ve de la inoculació que han ficat en algunes vacunes de la grip, una cosa és agafar un virus per l’aire i una altra que injecten alguna cosa en la cèl·lula. El que estan intentant ocultar mitjans i polítics és que el problema ha vingut inoculat per la vacuna de la grip”. L’organitzador de la concentració, sense cap formació científica, afirma que on més taxa de mortalitat hi ha hagut “hi ha més vacunació” i que les proves PCR són “una farsa” perquè “no serveixen per a detectar malalties infeccioses”. A més, diu Vizcaíno, “no hi ha absolutament res que estiga posant en perill els ancians, els deprimeix moltíssim, els baixen les defenses i cauen pel que siga”. Per al professor valencià d’acroioga “això és l’ona de terrorisme més gran que s’ha creat en la història”.