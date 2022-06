Làmines d’aigua, més arbratge i mig per a vianants: així són els projectes finalistes per a remodelar la plaça de l’Ajuntament de València

El jurat qualificador del concurs d’idees per a la remodelació de la plaça de l’Ajuntament de València ja ha triat les cinc propostes finalistes entre les quals se seleccionarà la que definirà la imatge definitiva d’un dels espais més emblemàtics i històrics de la ciutat. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va donar a conéixer dimecres la decisió del jurat, que ha triat les cinc millors propostes entre els 22 projectes que han participat finalment en la convocatòria.

“Per fi tenim els finalistes del concurs d’idees per al que serà la futura plaça de l’Ajuntament, cinc propostes que van totes dirigides a tindre una nova plaça més acollidora, més compartida, més sostenible i més verda; i per tant, molt més inclusiva”, va explicar Sandra Gómez. “Les cinc propostes finalistes han sigut escollides per un jurat per la seua qualitat tècnica i per donar solució a tots els reptes que havíem plantejat”, va comentar.

Els cinc projectes seleccionats estaran exposats a partir del pròxim dilluns 20 de juny en la plaça mateixa, així com en els portals digitals, “de manera que tota la ciutadania puga aportar i incorporar els seus suggeriments i propostes de millora”.

Tal com va subratllar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, “cal recordar que aquest concurs d’idees té una part molt important de participació, i per tant, qualsevol ciutadà o ciutadana podrà donar la seua visió sobre quin és el seu millor model o en què hauria de millorar cadascun dels presentats”.

Segons Gómez, en primera instància s’havien presentat 26 equips al concurs, però finalment només 22 van aportar la documentació i el desenvolupament dels seus projectes. D’aquests, el jurat n’ha destacat cinc, que tenen ja la condició de finalistes. Es tracta dels projectes presentats sota els lemes identificadors següents: Abril, Batega València, Dosser Climàtic, Llenç 365, i Re-natura.

Un jurat paritari i multidisciplinari ha seleccionat les propostes finalistes, totes les quals inclouen els criteris establits després del procés de participació “Pensem la plaça”. Com se sap, l’espai d’actuació té una superfície total de 12.000 metres quadrats, i tal com establien les bases de la convocatòria i el procés participatiu, ha de remodelar-se sota un conjunt de criteris que assenyalen la necessitat de mantindre el seu caràcter per a vianants, renovar la presència de les parades de flors, disposar de fonts per a beure, de banys públics, d’ombra, vegetació, zona per a plantar la falla o disparar la mascletà, i a més no ha d’augmentar el nombre de terrasses.

Es manté la planta viària i la solució de mobilitat actual

Les bases deixaven oberta la decisió sobre el pas de la línia C1 de l’EMT, l’única que travessa la plaça des del carrer de Sant Vicent cap a Marqués de Sotelo, i tal com va explicar Sandra Gómez, “els cinc projectes seleccionats han mantingut la solució de mobilitat tal com està actualment, amb el pas de la C1 per davant de la façana del Palau de Comunicacions (abans Correus) cap al carrer de les Barques, i pas de trànsit rodat pel carrer de Llòria. Cap projecte seleccionat ha presentat alternatives de mobilitat a l’actual (de fet, les bases del concurs exigien que hi haguera un expert en mobilitat en els equips)”. I encara que es plantejava la possibilitat d’alliberar completament la plaça del pas vehicles, cap dels projectes finalistes ha tingut en compte aquesta opció.

Quant a la C1 en si, l’acta del jurat assenyala que es requerirà dl consens social sobre el recorregut final. Cal tindre en compte, va dir Gómez, que les propostes que plantejaven una plaça completament per a vianants “allunyaven molt els itineraris d’aquesta línia de la plaça i del Mercat Central, per la qual cosa el jurat ha considerat que les propostes presentades no donaven una solució de mobilitat millor que l’actual, i per això s’ha optat per mantindre-la tal com està ara”. Quant a la presència de la font central, tres de les cinc propostes la mantenen en el seu disseny.

Una vegada establides les fites principals de les cinc propostes seleccionades, el jurat ha afegit una sèrie de recomanacions a tots, a l’hora desenvolupar els avantprojectes respectius. Hauran de justificar adequadament el funcionament dels espais d’aigua, en els casos en què hi ha làmines d’aigua o similars; hauran de definir i concretar la il·luminació nocturna de la plaça; i finalment, hauran de determinar els materials dels paviments, el mobiliari i la vegetació en concret amb les espècies arbòries.

La plaça d’aquesta generació

S’obri ara un termini perquè els equips seleccionats desenvolupen de manera detallada els seus projectes, és a dir, que plantegen un avantprojecte més definit i més concreció, amb desenvolupament escrit i gràfic, i que sume les qüestions aportades per l’Ajuntament i en el procés de participació. Aquest termini es tancarà el pròxim 1 d’agost, i el jurat haurà de resoldre i seleccionar únicament una de les propostes, que es coneixerà previsiblement entre finals de setembre i principis d’octubre. “En aquest moment –va subratllar Sandra Gómez– ja tindrem la proposta definitiva i sabrem com serà la plaça de l’Ajuntament d’aquesta generació”.

En aquest moment, arrancarà de nou un període de sis mesos en què l’equip seleccionat, que rebrà una aportació econòmica de 560.000 euros, haurà d’elaborar el projecte definitiu. Ací entraran els serveis municipals competents, que estudiaran i informaran sobre el projecte, i posteriorment, l’equip incorporarà les correccions indicades. “L’objectiu –va dir Sandra Gómez– és deixar preparat el projecte aquest mandat, amb la finalitat que es puga licitar i executar en el pròxim”.

Cinc projectes, cinc visions de la plaça

La vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme va donar a conéixer les particularitats que el jurat ha destacat de cadascuna de les propostes. Del projecte denominat Abril, s’ha destacat la gran unitat compositiva de l’espai públic, tractat com a plaça urbana arbrada; i la gran qualitat estètica del disseny dels components de l’espai públic.

Batega València destaca per la senzillesa i el maneig correcte de les escales urbanes, i per la creació d’espais menuts d’ús quotidià. De la seua banda, les característiques del projecte de Dosser Climàtic destaquen la connexió amb els carrers adjacents, la importància als espais amb més valor patrimonial i el valor a itineraris per a vianants, així com que aborda la millora de la il·luminació nocturna.

El següent projecte, Llenç 365, presenta una notable senzillesa organitzativa, amb referències patrimonials i històriques; i una representació de l'espai en el qual la presència de l'aigua és un aspecte fonamental.

Finalment, Re-natura genera dos espais diferenciats, un davant de l'Ajuntament, i un altre enjardinat al nord; i planteja zones de respecte davant els edificis amb valor patrimonial, i un aspecte arbori de notable altura.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va manifestar la seua satisfacció per aquest nou pas cap a la definició de la plaça de l’*Ajuntament, i va concloure assegurant que “ja estem molt prop de conéixer com serà la nova plaça, un d'espais més representatius de la ciutat. València tindrà la seua gran plaça, que serà molt més acollidora, més verda i més inclusiva per a gaudi de tots els veïns i veïnes”.