Les Corts inicien la primera comissió d’investigació del curs: una auditoria del sector públic de la legislatura passada en ple judici a Zaplana

Les Corts Valencianes constitueixen la primera comissió d’investigació de la legislatura: una auditoria al sector públic de la Generalitat Valenciana durant el Govern del Pacte del Botànic (la unió del PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida). La proposta, aprovada amb els vots del PP i Vox, s’estrena en el parlament autonòmic mentre l’expresident popular Eduardo Zaplana compareix en el jutjat pel cas Erial. Els partits de l’oposició han assenyalat la coincidència, que aprofiten per a reclamar que les perquisicions parlamentàries s’estenguen a etapes anteriors, atés que sobre els seus gestors hi ha hagut causes judicials.

La proposta dels socis del Consell que presideix Carlos Mazón busca indagar en les “irregularitats” en el sector públic instrumental de la Generalitat entre el 2015 i el 2023, els huit anys de govern de l’esquerra. La majoria conservadora amb la ultradreta rebutja estendre la investigació, com han demanat el PSPV i Compromís, que consideren que la proposta és “un circ”.

La comissió, presidida per la diputada popular María del Carmen Contelles, abordarà en la pròxima sessió el pla de treball, amb el calendari de sessions i la llista dels compareixents. Les perquisicions parlamentàries es basen en informes de la Sindicatura de Comptes i la Intervenció de la Generalitat, airejats per l’executiu autonòmic, que considera que hi ha sospites suficients per a aprofundir la investigació. El Consell ha encarregat diverses auditories, encara que l’oposició va sostindre en el seu moment que les considerades irregularitats en la contractació es deuen, en gran manera, als contractes de reforç i emergència durant la pandèmia.

El portaveu adjunt socialista Toni Gaspar ha lamentat que “el PP no té intenció de parlar de present o futur” i no vol investigar un passat que ha acabat en els tribunals, mentre que la seua homòloga de Compromís, Aitana Mas, considera “incongruent” que “el PP no vulga mirar arrere” en “una setmana en què està declarant Zaplana”. Els grups que sostenen el Consell afirmen que no és una investigació “contra ningú” i resten valor a les dates triades per a l’anàlisi.

A l’una, Compromís ha registrat dimecres una petició per a investigar el procés de privatització de les ITV pel govern d’Eduardo Zaplana, una de les potes del cas Erial que fa seure l’expresident en el banc dels acusats aquesta setmana. El procés judicial aborda el pretés cobrament de més de deu milions d’euros en comissions derivades de concessions d’ITV i parcs eòlics de la Comunitat Valenciana i enfronta l’expresident valencià a una petició de pena de 19 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció.

Compromís planteja que la comissió elabore un dictamen en un màxim de 18 mesos en què se citaria experts, col·legis professionals o representants de sindicats i organitzacions empresarials, a més de demanar documentació a la Generalitat o als serveis jurídics