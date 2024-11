Les dues 'fake news' de Mazón el dia de la tragèdia: va negar el perill 50 minuts després que el seu Govern emetés una alerta pública per desbordament

“Segons la previsió, el temporal es desplaça cap a la regió muntanyenca de Conca, per la qual cosa s'espera que al voltant de les 18.00 hores disminuisca la seua intensitat a tota la resta de la Comunitat Valenciana”. Són declaracions que va penjar en una piulada el president Carlos Mazón a les 13.14 hores de dimarts 29 d'octubre, el dia de la tragèdia que es va emportar una desena de pobles i més de 150 vides. Després ho va esborrar. Els models de previsió de l'agència pública i oficial que utilitzen tots els governs, les televisions i els experts nacionals i internacionals –els de l'Aemet, l'Agència Estatal de Meteorologia– no ho reflecteixen.

L'alerta roja va tindre lloc a les 7.36 del matí d'aquell mateix dia. Aemet, a més de tindre penjada la previsió per hores, publica a les xarxes socials totes les alertes. En aquest moment ja avisa d'un nivell roig, el màxim de perillositat: “29/10 07:36 #AEMET actualitza #FMA a C. Valenciana. Nivell màx roig. Actius AVUI i DEMÀ”. Les zones roges no només es mantenen al llarg del matí, sinó que s'amplien.

A les 12 del migdia, l'últim comunicat disponible per a Mazón abans d'eixir a parlar del suposat debilitament del temporal, l'avís continua immutable. Quan el president de la Generalitat informa d'una situació favorable, els experts continuen pintant un panorama molt desfavorable i que continuarà en les actualitzacions següents (consultables aquí), la de les 16.30, 17.00 i 17.54 hores. El comunicat de les 19.54 segueix amb alerta roja, encara que en una zona menor. Efectivament, les pluges a aquella hora van remetre, però la crescuda dels rius venia des del matí i s'havia empassat tot al seu pas.

Tots els models apuntaven, a més, que el temporal es desplaçava al nord, a Castelló i a Tarragona, com així va ser i així van explicar tots els mitjans, encara que el president va dir que se n'anava a la “Serrania de Conca”. En quins científics o autoritat es va basar per fer públic un tuit que va fer pensar que no hi havia risc? Preguntades fonts oficials de la Presidència de la Generalitat contesten concisament “Aemet”. La televisió publica que ha seguit més de prop la Dana i que té un equip de cinc meteròlegs, l'autonòmica À Punt, ha informat aquell dia també del que passaria amb els models d'Aemet, i ha encertat. De fet, dues hores després de la contradictòria compareixença de Mazón, cap a les 3 de la vesprada, a la televisió de la Comunitat Valenciana explicaven que el risc era màxim, demanaven a la gent que no isquera de casa i avançaven que el temporal anava al nord.

Almenys que hi hagués alguna conversa informal o un malentès, la informació rigorosa, oficial i pública contradiu la versió de Mazón. A Aemet –a qui Feijóo ha carregat aquest dijous la responsabilitat malgrat que van clavar les prediccions– no han contestat oficialment, però el seu model de treball general és una actualització al matí i una altra a la vesprada, encara que en aquest cas n'hi va haver moltes més per les circumstàncies.

Les fonts consultades, inclosos físics i experts meteoròlegs, coincideixen que aquest episodi oferia pocs dubtes i sens dubte cap sobre que podia ser important. “Qualsevol sistema de l'envergadura pot portar un debilitament puntual, però sabem que es pot enfortir ràpidament de nou”, així que fins i tot encara que s'hagués parlat extraoficialment d'un debilitament no voldria dir que no hi hagués el mateix risc. És més, a aquella hora estava en marxa el desbordament de rius.

Incomprensiblement, també en això desinforma el president en la seua compareixença pública, en qual assegura que estem “sense alerta hidrològica, així que tots molt pendents”. Cinquanta minuts abans, un compte oficial del seu propi departament, Emergències (que depèn de la Conselleria de Justícia liderada per una política del PP, Salomé Pradas) havia tuitejat justament el contrari després dels avisos de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer: “El Centre de Coordinació d'Emergències emet un avís especial d'alerta hidrològica als municipis de la zona del barranc del Poyo”, el més mortal de la catàstrofe. Mazón va concloure la seua compareixença amb to optimista: “I tots molt atents a la professionalitat dels nostres efectius”. El que va passar cinc hores després és prou conegut.