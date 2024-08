Les futures terminals de creuers del port de València es mantenen paralitzades pel xoc entre Baleària i MSC

En ple debat de decreixement del turisme de creuers a València des que l’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar que l’arribada de megacreuers quedarà prohibida a partir del 2026, es manté la incògnita sobre el futur de les dues terminals previstes en el port. La tramitació de totes dues instal·lacions vinculades al polèmic projecte d’ampliació portuària continuen paralitzades, segons han confirmat diverses fonts a elDiario.es.

Com va informar aquest diari, tot i que Catalá no ha concretat encara quin tipus de vaixells, quant a dimensions i capacitat de passatge, tindran l’accés prohibit, el port de València veurà ampliades les seues instal·lacions amb una terminal més de les que té actualment destinades a aquest negoci, llevat que algun dels recursos judicials que es tramiten paralitzen l’ampliació.

L’espai en què atraquen actualment els creuers, situat en el dic nord, es derrocarà a conseqüència de les obres i es traslladarà a la zona de les antigues drassanes d’Unión Naval. Baleària es va adjudicar la concessió d’aquesta nova instal·lació i posteriorment MSC en va sol·licitar una altra que està tramitant-se.

En concret, el 10 de novembre de 2022, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual, allunyada, per tant, del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, al costat dels Poblats Marítims. Tant l’alcalde llavors, Joan Ribó, com el representant de la vicepresidència del Govern del Botànic de Compromís, Ivan Castañón, van votar en contra en coherència amb la seua oposició a l’ampliació del port.

La construcció i l’explotació de la nova infraestructura es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària, associada amb Global Ports Holding (GPH) per a la gestió de creuers, amb una inversió prevista de 38 milions d’euros.

No obstant això, quasi dos anys després, les obres no s’han encetat i el retard va llarg, perquè, segons ha esbrinat elDiario.es, els terminis administratius de la concessió per a l’execució del projecte constructiu estan paralitzats a l’espera que es resolga la ubicació de la nova estació de creuers de MSC, així com els accessos a les infraestructures.

D’aquesta manera, els terminis reglats que estableix la concessió per a la presentació i l’execució de projectes queden suspesos per a evitar un perjudici, en aquest cas a Baleària.

Com ja va avançar aquest diari, la naviliera més gran del món, MSC, ha demanat una concessió per a una nova estació de creuers, cosa que ha generat un conflicte amb Baleària, l’única que es va presentar al concurs per a desenvolupar la terminal, ja que considera que els grans vaixells de la multinacional suïssa embossaran l’entrada i l’eixida dels seus ferris. Pel que sembla, en aquests moments l’APV du a terme estudis de maniobrabilitat per a saber si realment una terminal impediria el funcionament normal de l’altra.