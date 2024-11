Les indústries afectades per la DANA continuen paralitzades: “Ja fa una setmana que traiem fang, i el que queda”

Cap xiquet abraçarà ja els milers de peluixos que jauen en terra plens de fang: fan pudor de podrit. Al seu al voltant, una dotzena d’empleats de la fàbrica de joguets Famosa tracta de salvar el que puguen per al pròxim Nadal en una fàbrica devastada.

“L’única cosa que fem aquests dies és netejar i salvar tot el que puguem”, explicava dimecres una empleada amb una granera gran a les mans. Darrere seu jeien milers de caixes apilades, mig trencades, que una setmana abans suraven en l’aigua. En el seu interior es veu Doraemon, un barrufet, Hello Kitty, un personatge de la Patrulla Canina.

Una setmana després del temporal que va arrasar València, els polígons industrials de les zones afectades continuen sense recuperar l’activitat. Només unes poques empreses han pogut reprendre parcialment les seues operacions. La resta dels empleats encara es dediquen a temps complet a netejar les destrosses i no saben quan podran recuperar el seu ofici.

“Fa una setmana traiem fang, i el que ens queda”, lamentava Mariluz Villar, empleada d’una empresa de renovables en el polígon de Riba-roja de Túria. L’aigua corrent ha estat anant i venint. El 20% de les naus encara no tenen llum. La de Villar, per exemple, no la va recuperar fins dilluns. Quasi cap té Internet.

Visitar aquest polígon, situat a 20 quilòmetres de València, suposa entrar en un escenari postapocalíptic: centenars de tràilers tombats i destrossats, camions encallats plets de branques i escombraries, incomptables cotxes amuntegats, tolls i forats de gran profunditat … I l’omnipresent marró del fang que aquests dies tiny tota la zona afectada.

A penes hi circula cap camió, només es veuen vehicles de l’exèrcit, ambulàncies i camions de bombers. En les voreres s’amunteguen els productes de les fàbriques adjacents: joguets, paquets de tovallons, llandes de beguda. I mobles –neveres, taules, palets, cadires– que ja no es podran usar.

En aquest lloc treballen 20.000 persones. Un miler van quedar atrapades en el polígon el 29 d’octubre passat, quan la riuada va començar a inundar els carrers, i van haver de passar la nit en els seus llocs de treball.

Alguns explicaven que van estar tota la nit enfilats al sostre de la seua fàbrica. Altres es van refugiar dalt dels seus camions resant perquè el fort corrent no els tombara, enmig de la foscor i sentint crits d’auxili. “Ens va enxampar de colp, perquè ací a penes plovia”, recordava Marcial Espinosa, un empleat en una planta de la zona.

Sis d’aquests treballadors van morir en el polígon la nit de la riuada, segons el recompte oficial. Dimecres, no obstant això, encara hi havia soldats i agents de l’UME buscant cossos pels cotxes i pel barranc que queda a pocs metres del complex.

“El primer que ens van demanar els supervivents van ser carregadors de mòbil per a avisar les seues famílies”, rememora Robert Raga, l’alcalde de Riba-roja de Túria. L’Ajuntament els va rescatar l’endemà enviant autobusos a la zona per a arreplegar-los i portar-los a un col·legi, on els van donar menjar i roba eixuta.

Raga reivindica la “tasca ingent” que s’ha dut a terme durant l’última setmana per a intentar que el polígon recupere la normalitat, tot i que admet que encara queda molta faena perquè el lloc torne a estar operatiu.

“Els primers tres dies els vam dedicar a buidar les principals vies dels polígons de tràilers i branques”, explica l’alcalde. “Ara intentem recuperar l’operativitat per a poder tornar a normalitzar l’activitat econòmica”.

Segons l’Institut Valencià d’Estadística, a les comarques més afectades per la DANA hi ha 21.429 empreses que donaven ocupació a 230.000 treballadors i 28.315 autònoms. Tant la Generalitat Valenciana com la Cambra de Comerç xifren en més de 10.000 milions d’euros els danys en la indústria.

La Federació de Polígons Empresarials ha admés que “en la majoria dels casos” la devastació en els interiors de les naus és “alta”. L'escenari en Riba-roja el confirmava: després de visitar més de vint fàbriques, a penes hi havia alguna en bon estat en les zones més afectades.

Mentre subjectava una mànega encesa, Mariluz Villar, de l'empresa de renovables, lamentava no haver rebut cap mena d'ajuda de l'administració: ni l'UME, ni l'exèrcit ni cap autoritat, assegura, li ha ajudat a intentar recuperar l'activitat. Els voluntaris tampoc arriben fins ací.

“Només han vingut els nostres fills i alguns amics”, lamentava. “Hi ha algunes empreses que tenen molts empleats i han pogut avançar, però altres hem anat fent el que podíem i encara ens queden dies de treball”.