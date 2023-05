Les parades de flors de la nova plaça de l’Ajuntament de València seran més grans i de fusta

Una de les poques incògnites que queda per aclarir del projecte de remodelació integral de la plaça de l’Ajuntament de València és la ubicació i el disseny de les parades de flors, un dels principals senyals d’identitat de l’enclavament l’última remodelació de la qual es va fer amb motiu de la Copa de l’Amèrica del 2007, quan es va posar l’actual paviment rogenc i excessivament esvarós en les voreres que jalonen la zona.

Com va informar elDiario.es, el projecte Re-Natura va guanyar el concurs d’idees per a reurbanitzar possiblement la plaça més emblemàtica de la ciutat en una proposta que pretén ser un exemple de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic i l’efecte illa de calor, en apostar clarament per la renaturalització de tot l’espai.

L’espai total és de 12.000 metres quadrats, i la proposta de Re-Natura, que el jurat va donar a conéixer com a guanyadora del concurs d’idees el mes d’octubre passat, millora l’experiència per als vianants, renova les parades de flors, disposa de fonts per a beure, banys públics, ombra, vegetació i manté la zona per a plantar la falla i disparar la mascletà.

Pel que fa a les parades de flors, ja s’han produït unes quantes reunions entre la Regidoria de Desenvolupament Urbà, que dirigeix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i ja s’han començat a concretar alguns aspectes.

Segons ha explicat un dels floristes a aquest diari, encara que principalment es va estudiar l’opció de situar-los en fila en la part més pròxima al carrer de Sant Vicent, finalment aquesta idea es va descartar per considerar que podria entorpir la celebració d’actes lúdics, cosa que constitueix un dels principals objectius dels promotors del projecte, el despatx de l’arquitecte Miguel del Rey.

Així doncs, finalment estaran disposats d’una forma similar a l’actual, això és, envoltant la part central, però desplaçant-se uns metres cap a l’eix dels carrers del Periodista Azzati amb Roger de Llòria, per deixar una esplanada central com més àmplia millor.

A més, expliquen els floristes consultats que les parades seran més àmplies que els actuals i que la fusta serà el material exterior predominant amb l’objectiu d’harmonitzar al màxim tots els elements de la plaça. Quant a la quantitat de parades que romandran obertes, l’única cosa que està clara en aquests moments és que de les 11 actuals, tenen garantida la continuïtat les cinc que són propietaris de la concessió i que gestionen els llocs. En el cas dels sis restants, que la tenen llogada, s’estudiarà la seua situació.

A més, si no hi ha canvis, es preveu que les parades estiguen tancades durant uns quants mesos (els mínims possibles) durant l’execució de les obres, sense que de moment s’haja concretat la possibilitat d’articular ajudes o de traslladar-les a una ubicació provisional perquè puguen desenvolupar la seua activitat mentre s’executen les obres, detalls que estan encara per determinar.

La idea de l’Ajuntament era aprovar el projecte abans de concloure el mandat. Encara que no va arribar a l’últim ple que es va celebrar el 27 d’abril passat, està per veure si s’aprova almenys en junta de Govern, de manera que puga ser licitat i executat en el pròxim període executiu municipal.

Una àgora multifuncional, singular i renaturalitzada

La nova plaça de l’Ajuntament es planteja com una àgora multifuncional en què s’atorga gran protagonisme als edificis singulars que la conformen, començant pel mateix Ajuntament, i seguint per la resta dels immobles identitaris, com són l’Ateneu, el Rialto o l’antic edifici de Correus.

Aquest caràcter singular es veurà potenciat gràcies al mobiliari proposat, que no serà estàndard, sinó específic per a la nostra plaça, cosa que donarà un caràcter i una entitat pròpia al conjunt urbà. De fet, s’ha plantejat un mobiliari de gran flexibilitat, que permeta tant asseure’s com ser suport per a l’activitat esportiva, entre altres usos.

No obstant això, el protagonisme del disseny és la renaturalització. L’arbratge, la vegetació, l’aigua i els sòls permeables donaran suport a la biodiversitat, i regularan les condicions de temperatura i humitat de la plaça. De fet, el disseny de Re-Natura aposta, precisament, per dotar la plaça d’abundant presència vegetal, encara que s’ha previst que moltes de les espècies siguen de fulla caduca, de manera que es garantisca la visibilitat, per exemple, de les activitats falleres, i que, alhora, generen zones d’ombra abundant durant els mesos més calorosos.

Es tracta d’un aspecte molt important, atés que abunda en la idea de disposar d’infraestructures que permeten esmorteir els efectes del canvi climàtic i les onades de calor, com la de l’estiu passat, que es preveuen freqüents en el futur.

A més, i tal com es plantejava en els requisits de partida, el disseny permetrà tota mena d’activitats festives: des de la celebració de les Falles (plantà, desfilades, mascletades…), fins a la celebració de fires, mercats, cavalcades, processons o concerts.

Mobilitat

Quant a la mobilitat, el disseny de Re-Natura no altera la configuració actual, per la qual cosa es mantindrà el pas de l’EMT per donar servei a la ciutadania en l’accés al centre urbà, i es continuarà facilitant l’accés necessari a veïns, transport públic o càrrega i descàrrega.

En aquest sentit, en punts singulars, com l’avinguda del Marqués de Sotelo, s’ha plantejat deixar un únic carril per sentit, i ampliar per tant l’espai d’ús per als vianants. Mentre que en el tram nord de la plaça, pel carrer de Sant Vicent, es dissenyarà una plataforma única que permetrà connectar en un pas per als vianants les places del Mercat, de Bruges, de la Reina i de la Mare de Déu amb la plaça de l’Ajuntament.

La font

El projecte manté la font com a imatge identificadora de la plaça i la dota d’un caràcter articulador de les dues zones en què es planteja el conjunt: la primera i més representativa, davant la façana de l’Ajuntament; i la segona, al nord, profusament enjardinada.

La font serà, precisament, una de les zones sotmesa a una remodelació més gran, ja que el disseny preveu transformar-la, a partir de la seua funció actual de mer ornament contemplatiu, a un element accessible i d’interacció. Per fer-ho, s’ha plantejat un perímetre interactiu i amb accés, que fins i tot inclourà una platja menuda on la ciutadania podrà refrescar-se els peus en moments de màxima calor.