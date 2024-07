Limitar llicències, prohibir caixetins amb clau, sancionar les plataformes: mesures per a controlar els apartaments turístics

La Comunitat Valenciana vol posar límit als pisos turístics irregulars i frenar l’especulació amb aquesta activitat, que ha tret del mercat milers d’habitatges i ha augmentat la tensió sobre els preus del lloguer per a residents. Administracions, partits i associacions de barri es mobilitzen per a detectar els pisos que operen sense llicència i les obres il·legals; els ajuntaments anuncien la paralització de noves autoritzacions i el Ministeri de Consum demana col·laboració per a sancionar les males pràctiques i traure els que fan trampa del mercat.

Mentrestant, la Generalitat Valenciana ultima un decret per a intensificar el control sobre els allotjaments turístics. En l’última dècada, els immobles amb llicència han crescut fins a 120.000 en tot el territori autonòmic, concentrat en capitals com València, que ja té districtes amb el 10% dels seus habitatges per a ús turístic, i en els municipis costaners d’Alacant, província que concentra el 70% de l’oferta. Si la xifra és alta considerant el legal, els apartaments que operen al marge suposen quasi el doble, segons les estimacions de l’executiu autonòmic, que només té 13 inspectors per a verificar la norma i sancionar.

El departament que dirigeix Nuria Montes pretén limitar les llicències al titular de l’habitatge, perquè, si es ven, haja de tornar a sol·licitar una autorització administrativa. També prohibir els caixetins amb cadenat que inunden els portals d’habitatges, on els propietaris dels pisos turístics deixen les claus i eviten acudir a donar-les en mà. Montes va informar en la televisió pública que tots els habitatges turístics hauran d’estar donats d’alta abans del 31 de desembre o s’enfrontaran a sancions, que en els casos més greus arribaran fins a 600.000 euros. El Govern valencià continua rebutjant la implementació d’una taxa turística i la limitació de preus de lloguer que proposa la llei estatal d’habitatge.

Els moviments veïnals reclamen una política que torne els barris als seus habitants. Cansats dels efectes del turisme, de la saturació de visitants i del tancament de negocis tradicionals per a reconvertir-los en franquícies i baixos de lloguer vacacional, associacions com les del Cabanyal o la Saïdia es manifesten constantment. També sorgeixen iniciatives ciutadanes com la plataforma La Mataobras, que es dedica a la divulgació: mostra com canviar els estatuts d’una finca per a impedir l’activitat turística o com denunciar una obra sense llicència i altres males praxis del sector immobiliari; per exemple, els anuncis en què una agència simula ser un particular que busca habitatge per a comprar. La coalició Compromís també ha habilitat un canal de denúncies anònimes per als apartaments irregulars en les capitals valencianes.

Dijous, el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, instava els dirigents autonòmics a col·laborar amb el rastreig de pisos irregulars i implementar la llei d’habitatge per a regular els preus. El Ministeri de Consum ha obert una investigació a les plataformes de promoció d’apartaments turístics i reclama col·laboració als ajuntaments, competents en la concessió de les llicències administratives, per a rastrejar els immobles fraudulents. A través de la Direcció General de Consum, es treballa per a retirar aquests pisos del mercat, amb possibilitat de sanció per a les plataformes per publicitat il·lícita.