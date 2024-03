La llei de ‘concòrdia’ és el començament d’una “època convulsa” per als memorialistes: “Tracta de reescriure la història”

Familiars de víctimes, agrupacions memorialistes, sindicats, polítics i personalitats del món de la cultura han carregat contra la futura llei de ‘concòrdia’ per considerar que tracta de “reescriure la història” i que és “preocupant per a la democràcia”.

Així ho han posat en relleu dijous en una concentració en el “Paredón de España” de Paterna (l’Horta Nord) en què, a més, han anunciat la creació de la Comissió Cívica per la Memòria i la Dignitat per a oferir una resposta “democràtica i plural” que implique els sectors “més amplis possibles de la societat”.

L’acte s’ha celebrat el 28 de març, el dia que l’actual llei autonòmica de memòria assenyala com a jornada del record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i, aquesta vegada, s’ha centrat en la protesta contra la proposició de llei de la concòrdia, presentada pel Partit Popular i Vox en les Corts Valencianes.

El “Paredón de España” ha sigut el lloc escollit per a la protesta, perquè les associacions consideren que és un “espai en perill” i “víctima de la desregulació generalitzada que vol implantar la llei de ‘concòrdia’”.

Durant la convocatòria s’ha llegit un manifest en què els col·lectius que integraran la comissió asseguren que se senten “directament amenaçats” amb la proposició de llei de la ‘concòrdia’, perquè suposa l’“inici d’una època convulsa per als memorialistes”.

En aquest sentit, critiquen que la llei “posa el franquisme en situació d’igualtat amb les democràcies”, al mateix temps que apunten que suposa una “amenaça” per a la historiografia moderna: “Ens preocupa que hi haja polítics que es consideren demòcrates i que siguen capaços de proposar aquestes lleis”.

Al mateix temps, comparen la proposició de llei del PP i Vox amb la Llei de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana aprovada el 2017. Les associacions memorialistes asseguren que la proposta registrada en les Corts són “set pàgines basades a desregular la memòria” i assenyalen que aspectes com el procediment de les exhumacions no queden recollits en el text. “Una Administració que no tinga regulació sobre un tema és que no hi faran res”, han sostingut.

“Greu atac a la societat”

En aquesta línia, el president del Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica a la Comunitat Valenciana (GRMHCV), Matías Alonso, ha assegurat que la incitativa de populars i Vox és un “greu atac a la societat valenciana”, perquè, “més que parlar de memòria, únicament la desregulen”.

Pel que fa al “Paredón de España”, ha defensat que els col·lectius memorialistes continuaran amb la seua petició de construir un “memorial digne, perquè va ser el segon lloc d’Espanya on més persones van afusellar en la postguerra”.

Al mateix temps, ha anunciat que l’objectiu de la Comissió Cívica per la Memòria i la Dignitat serà oferir una “resposta a les intencions del PP i Vox”, alhora que “reivindicar davant les institucions” juntament amb entitats socials i culturals.

“Ens acollirem a l’única llei que no poden derogar, la llei estatal de memòria democràtica per a tots els aspectes que queden desregulats, perquè la nova llei de concòrdia no es parla del procediment per a exhumar ni de la memòria a l’escola”, ha assenyalat.

El Govern “més ultra” de la història

Per part seua, el vicesecretari general del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha carregat contra el “revisionisme de totes les lleis democràtiques” que va impulsar el govern del Botànic, alhora que ha criticat que la proposició de llei de 'concòrdia' tracta de “revisar la història, dignificar la dictadura i refer la història”.

“El PP és ostatge de la ultradreta i s’ha convertit en el govern més ultra de la història de l’autogovern valencià”, ha subratllat. De la mateixa manera, ha qualificat la iniciativa dels populars i Vox de “mala notícia per a tots els que han lluitat per la llibertat”: “No podem consentir retrocedir al passat més fosc”.

Fernández Bielsa ha mostrat el “rebuig” del PSPV a aquesta proposició de llei per “endolcir la dictadura” i ha anunciat que els socialistes presentaran esmenes en les Corts perquè les víctimes “no caiguen en l’oblit” i impulsaran “ajudes necessàries” des de la Diputació de València per a l’obertura de fosses comunes.