La Malva-rosa es planta davant el creixent tràfic de drogues

“30 anys després de la multitudinària manifestació que va mobilitzar tot el barri de la Malva-rosa contra el tràfic de drogues i que va acabar amb unes lamentables càrregues policials, tornem a veure xeringues d’heroïna pels nostres carrers; la situació d’inseguretat associada a la venda de drogues torna a ser molt preocupant i per això vam començar a manifestar-nos abans de la pandèmia i continuem fent-ho en el mateix punt que llavors, perquè hi calen solucions urgents i estructurals”.

Així s’ha pronunciat Esther Concepción, presidenta de l’associació veïnal Amics de la Malva, minuts abans de la concentració de protesta que ha tingut lloc aquesta vesprada en els quatre cantons, tal com es coneix històricament la cruïlla de l’avinguda de la Malva-rosa i del carrer de Sant Joan de Déu, una de les vies d’accés a les casetes roses, punt neuràlgic del tràfic de droga.

Centenars de veïns i veïnes han ocupat novament els carrers per protestar per la degradació general que pateix el barri, agreujada per la inseguretat que genera la venda d’estupefaents.

Segons Concepción, “el 7 d’octubre passat ja vam fer una manifestació (vegeu-ne el vídeo) a què van acudir 4.000 persones, una xifra molt important per a un barri com la Malva-rosa, cosa que demostra la situació de cansament del veïnat, i en tenim tres més de convocades per al 18 de novembre, el 2 de desembre i el 16 de desembre”.

La responsable veïnal, que ja va estar present amb 18 anys en la manifestació de fa 30 anys, ha comentat que “la venda de droga deriva en inseguretat, ja hi ha hagut diversos robatoris en comerços i obertura de cotxes, però a més som dels pocs barris sense biblioteca ni centre cultural, per això exigim un pla urbanístic integral que revitalitze el barri, a més mesurades de seguretat urgents, sabem que no és un problema fàcil de resoldre, però cal donar-hi una resposta”.

Sobre la resposta de l’Ajuntament a les seues demandes, reconeixen que hi ha hagut reunions tant amb l’alcalde, Joan Ribó, com amb la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i que hi ha una sèrie de compromisos com la reurbanització d’algun solar i la creació de la biblioteca i d’un centre de joventut: “El que volem són respostes clares i fins que no vegem avanços, combinarem les reunions amb les administracions amb l’afany de col·laborar, però també les mobilitzacions, siguen manifestacions o de qualsevol altra mena”.