María José Salvador: “Mazón diu que està preocupat per l’Albufera, però aprovarà lleis que obrin la porta a urbanitzar-la”

La diputada socialista María José Salvador va ser la consellera de Territori del primer Govern del Botànic entre els anys 2015 i 2019. Salvador va impulsar durant aquests quatre anys dos instruments jurídics importants que pretenien posar límits i ordenar el desenvolupament urbanístic de la Comunitat i protegir els seus espais naturals. D’una banda, va aprovar el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) i, de l’altra, la Llei de l’horta de València, totes dues normatives avalades pels tribunals i que ara el PP pretén deixar sense efecte, d’una banda, amb la nova Llei de costes valenciana i, de l’altra, reformulant els articles més proteccionistes de la protecció de l’horta. Aquestes són les seues impressions.

Què vol fer exactament el Govern valencià del PP i de Vox?

D’una banda, està la Llei de l’horta, que el que sembla és que volen fer una modificació via llei d’acompanyament, per la qual cosa es tramita per via interna de la conselleria, fet que minva participació i transparència. I amb el Pativel, en compte de fer una derogació expressa, ho faran de manera indirecta, però igual de contundent, a través d’un avantprojecte d’una Llei de costes en què abordaran diverses coses.

Amb quin objectiu creu que fan això?

Plantegen un canvi en el model d’ordenació territorial i urbanístic en la Comunitat Valenciana. Per contextualitzar, després de 20 anys de governs del PP, la taxa d’urbanització en els primers quilòmetres de costa era 3,5 vegades superior al creixement poblacional en aquesta zona. D’altra banda, tots els programes d’actuació integrats (PAI) que durant aquests 20 anys, participant des de l’Administració en la bambolla immobiliària, es van aprovar sense informes i han hagut de ser anul·lats. Quan nosaltres vam arribar amb el primer Govern del Botànic el 2015 ens van començar a caure sentències per responsabilitat patrimonial, perquè teníem reclamacions per valor de 1.400 milions d’euros per part de promotors o constructors a qui l’Administració havia portat a aquesta situació, pel fet d’aprovar els PAI sense els informes preceptius.

Què fan vostés quan arriben el 2015 i es troben aquestes situacions?

Ens vam plantejar frenar aquestes reclassificacions de sòl sense cap mena de límit i per damunt del que marcava l’estratègia territorial valenciana, perquè es va aprovar, però no es va fer vinculant, cosa que vam canviar. Això feia que els municipis cresqueren com els donava la gana. D’altra banda, vam evitar la reclassificació de 36 milions de metres quadrats en sòl no urbanitzable. Al final vam plantejar els plans d’acció territorial, perquè l’ús del sòl ha d’anar al compàs d’un nou model econòmic, social i sostenible. Establir mecanismes per a preservar activament el nostre territori. Per això vam iniciar la tramitació dels plans d’acció territorials després de 20 anys amb un model que no va ser gens respectuós amb el territori.

Quines dades té d’aquella etapa del PP al capdavant de la Generalitat?

Durant els 20 anys del PP es van reclassificar 108 milions de metres quadrats al marge dels plans generals dels municipis, amb la figura dels PAI, a colp de reclassificació de sòl. Nosaltres vam buscar un model més sostenible, de limitar els creixements i fer-los sobre la base de criteris de creixement poblacional i per això, com a primera mesura, vam plantejar el Pativel.

Amb quin objectiu aproven el Pativel?

Per a preservar els últims quilòmetres de costa que quedaven per urbanitzar. Ho vam fer amb tota la convicció i amb tota la vocació per a entrar en un marc d’emergència climàtica, de lluita contra el canvi climàtic i de preservar activament el territori. Per això el Pativel implica la protecció de 7.500 hectàrees, que va ser el que ens va quedar quan vam arribar. Aquest era el plantejament.

I en què es diferencia de l’avantprojecte de Llei de costes del PP?

El text que proposa el PP estableix una flexibilització dels usos del litoral, fins i tot que es puga actuar en espais especialment protegits, i no estableix cap limitació quan diu que s’hi poden desenvolupar activitats recreatives que tampoc defineix. D’altra banda, estableix en una disposició transitòria una sèrie d’inputs d’aplicació directa quan s’aprove la llei que afecta els elements nuclears del Pativel, com és que es puga construir a partir de 200 metres des de la costa, tot i que amb el Pativel era a partir de 500 metres i amb uns usos molt limitats. Per exemple, es parlava de càmpings amb certificacions de sostenibilitat o algunes instal·lacions hoteleres molt menudes i molt integrades en l’entorn. També de manera directa diuen que, una vegada entre en vigor aquesta Llei de costes, el Pativel s’haurà d’adaptar al que diga. A més, la Llei del PP també parla de plans especials en zones costaneres en què, amb interlocució amb els ajuntaments, es podran plantejar un altre tipus de desenvolupaments. El que fan és una contrareforma en les polítiques d’ordenació del territori que hem impulsat en els últims huit anys creant aquest marc normatiu que ells ara revertiran i, per tant, tornaran al model de sempre del PP amb l’objectiu de construir, cosa que van fer durant les etapes en què van governar.

Això pot incidir d’alguna manera en la protecció de paratges com l’Albufera?

Efectivament, ara que Carlos Mazón està tan preocupat per l’Albufera, el valor i l’actiu que suposa, el Pativel és fonamental per a protegir i preservar l’Albufera, perquè ha de tindre un entorn preservat i protegit per a evitar la pressió urbanística sobre aquesta, que és el que feia el Pativel que es volen carregar. Em sembla absolutament cínic el que planteja Mazón, al matí defensant l’Albufera i a la vesprada i a la nit contrareformant tota la legislació que precisament acompanya mesures de preservació del territori.

La derogació del Pativel obriria la porta a urbanitzar el Parc Natural?

El Parc Natural està protegit, però el seu entorn, la costa pròxima no, i ací és on nosaltres plantegem la protecció del litoral i la creació de corredors verds. L’Albufera està dins del Pativel, n’és una part. Es podria urbanitzar a partir de 200 metres de la línia de platja. Per tant, no ens podem plantejar protegir un parc natural i al mateix temps desprotegir la primera línia de costa dins d’aquest Parc Natural, és incoherent.

Quina posició va tindre el PP durant la tramitació i l’aprovació del Pativel?

Vam tindre molta pressió i això que va ser avalat pel Tribunal Suprem. El PP va muntar una campanya d’oposició dient que caldria indemnitzar els propietaris d’un sòl no urbanitzable i va muntar una campanya per tot el territori amb un debat en les Corts bastant delicat en què quasi agredeixen al meu director general d’Urbanisme. Jo vaig eixir amb escorta perquè el PP va alterar alguns veïns que van vindre a protestar, perquè pensaven que tenien un terreny en què es construiria, malgrat estar en sòl no urbanitzable, però amb una hipòtesi de futur que es requalificaria.

L’avantprojecte de la Llei de costes valenciana xoca amb la normativa estatal?

Així és, fan tot un plantejament de xoc frontal amb competències del Govern d’Espanya, amb els habitatges de domini públic s’arroguen la gestió, fins i tot la legislació d’aquestes qüestions que són competència de l’Estat. La van presentar en plena campanya de les eleccions europees, cosa que em sembla almenys sorprenent, amb un interés clarament electoral. Per a llançar el missatge que la Generalitat els protegirà, però vindrà el Govern d’Espanya i no ens deixarà.

El que volen fer amb la reforma de la Llei de l’horta va en la mateixa direcció de desprotegir per a obrir la porta a la construcció?

Per descomptat, amb la Llei de l’horta i amb el Pla d’Acció Territorial (PAT) de l’Horta, que són instruments de planificació territorial, tornem al cinisme de Mazón de què parlava abans: mentre parla de protegir l’Albufera es vol carregar el Pativel i ara també amenaça de carregar-se el PAT de l’horta. L’horta valenciana és una de les sis últimes hortes mediterrànies històriques que hi ha a Europa, amb tot el seu valor patrimonial, cultural i paisatgístic. El regadiu de l’horta fins i tot ha sigut declarat patrimoni cultural per la Unesco.

Què planteja la reforma que ha anunciat el PP?

L’actual legislació possibilita frenar reclassificacions de sòl en l’horta i ací vam protegir 10.000 hectàrees d’horta i vam desclassificar 3.785 hectàrees de sòl urbanitzable que va passar a quedar protegit. El concepte important és que vam passar d’una etapa de 20 anys de caos urbanístic, ací tothom feia el volia, on volia i com volia. Es va urbanitzar sense cap mena de racionalitat passant-se pel dallonses l’estratègia territorial valenciana i els límits de creixement dels municipis. Al final es tractava de posar ordre. En l’horta també hi ha enclavaments històrics que calia recuperar i per a fer-ho la conselleria ha d’acompanyar econòmicament la possibilitat de recuperar els elements patrimonials de l’horta. L’objectiu és posar en valor i recuperar els actius. Quan anem a Menorca i caminem una hora per a arribar a una cala que és verge estem una hora caminant i hi arribem. Ací volem un hotel en primera línia i destrossar-ho tot. I quan anem allà això és un valor i un atractiu, també des del punt de vist turístic. Ací no tenim millor el poc que ens queda.

Vostés coneixen els textos alternatius dels articles que volen canviar?

Ells plantegen modificar articles que haurem de veure, perquè supose que el que hauran fet és comunicació interna en el Govern valencià per a preparar la llei d’acompanyament en què ho posaran tot. Ara ha de passar a informe de totes les conselleries, informar l’Advocacia, el Consell Jurídic, hi ha una tramitació i veurem d’aquesta proposta inicial, que és bastant deficient des del punt de vista tècnic, què queda. Però la voluntat és clara: obrir de nou la porta al model urbanístic irracional i descontrolat de les etapes del PP. El senyor Mazón hauria de ser menys ambigu, menys enganyós, menys trampós i dir les coses pel seu nom, perquè té clar el que vol fer, però no vol dir-ho. I la gent a hores d’ara no la pots enganyar. Hauria de ser més sincer i dir quin és el seu model, que és el del desenvolupisme i el de l’urbanisme sense límits i sense control, per això es carrega tots aquests instruments de control.