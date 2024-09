Mazón acudirà a la trobada bilateral amb Sánchez sense arrancar al PP singularitat per a l’infrafinançament valencià

El PP valencià celebra que s’accepte un fons d’anivellament per a totes les comunitats autònomes i justifica que en la trobada a la Moncloa no es tractaran qüestions perjudicials per a altres territoris i s’abordarà el deute en la dependència o els recursos hídrics

El president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ix satisfet de la trobada de barons del PP convocada per Alberto Núñez Feijóo a Madrid. El dirigent valencià apuntava dijous que el seu objectiu era aconseguir unanimitat per a exigir un fons que compense l’infrafinançament autonòmic, i així ho ha acabat recollint el seu partit en la cimera de divendres. El PP acorda “sol·licitar la creació d’un fons transitori per a pal·liar l’infrafinançament que pateixen totes les comunitats autònomes i les ciutats autònomes”, una proposta que obvia els greuges a la Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia i Castella-la Manxa.

Els populars valencians no han tardat a celebrar que “el cap del Consell aconsegueix que el PP faça seua una reclamació històrica de la Comunitat Valenciana, ja que garantiria als valencians el mateix finançament que la mitjana, mentre s’arriba a la reforma definitiva del model de finançament, caducat des de fa deu anys”. No obstant això, el document no posa xifres ni reconeix singularitats, sinó que parla d’un infrafinançament conjunt de les autonomies.

El text difós parla de l’infrafinançament que pateixen “totes les comunitats autònomes” i reclama “la creació d’un veritable i eficaç fons complementari d’anivellament finançat amb recursos de l’Estat fins que es renove el sistema de finançament, la necessitat del qual és d’imperiosa. L’objectiu d’aquest fons no és un altre que garantir la igualtat en la prestació de serveis públics” i subratlla que ho pateixen “totes les comunitats autònomes”. El fons d’anivellament és un mecanisme en què els populars coincideixen amb els partits de l’esquerra i a què donen suport els experts en matèria de finançament autonòmic.

Mazón, després de la trobada, va afirmar que “hi ha un reconeixement específic que hi ha desigualtats a Espanya” i va valorar que en el partit “caminen junts”, anotant-se el punt que ha defensat des del Palau. “És un èxit per a la Comunitat que tots els barons del PP reconeguen que cal un fons que permeta caminar cap a la igualtat”, va afirmar en la seua compareixença, malgrat que l’acord no reconeix especificitats de les quatre comunitats per davall de la mitjana i les més agreujades amb el model actual.

Els barons populars també han subscrit un document en què rebutgen negociar en solitari el finançament de les seues comunitats i busquen tancar files davant Pedro Sánchez, a qui acusen d’“assumir les tesis independentistes” i perjudicar la resta dels territoris. Malgrat que els populars insisteixen en el rebuig a la bilateralitat en les negociacions, Mazón sí que acudirà a una trobada amb Sánchez, igual que el seu homòleg andalús, Juanma Moreno Bonilla, o que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Segons justifica l’equip del president valencià, una qüestió és pactar de manera bilateral un finançament que “perjudica a tots” –en referència al pacte català– i una altra reunir-se amb el Govern per a abordar qüestions específiques, en la mateixa línia que Moreno Bonilla. En el cas del president valencià, exigeix a l’executiu de Pedro Sánchez 3.000 milions d’euros que falten per a sufragar les ajudes a la dependència, les “retallades” al transvasament Tajo-Segura, millores per a l’Albufera o les ajudes al sector de la ceràmica, que l’Estat deu a la Generalitat.