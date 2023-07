Mazón afirma que la protecció del litoral va “contra la propietat privada” amb 18.000 habitatges pendents d’un decret valencià

El líder del PPCV i futur president del Govern valencià, Carlos Mazón, va prometre recentment que, si el PP guanya les eleccions generals del 23 de juliol, modificarà la Llei de costes que “tant de mal ha fet a la Comunitat Valenciana”. “Aquesta Llei de costes és regressiva, va contra el medi ambient i contra la propietat privada, tot alhora”, ha manifestat.

Així es va pronunciar diumenge Mazón a Xàbia (Alacant), on va mantindre una trobada amb l’alcaldessa de la localitat, Rosa Cardona, i afectats per la Llei de costes, segons va indicar la formació en un comunicat.

El líder del PPCV ha subratllat que el seu partit “defensa que la sostenibilitat de la costa i les platges, de la propietat privada i del model turístic és compatible” i ha remarcat que l’actual Llei de costes “es tracta d’una norma ideològica i fa molt de mal a la Comunitat”.

Aquestes paraules poden ser tota una declaració d’intencions, ja que, si bé és cert que la Llei de costes és de competència estatal, en aquests moments la Comunitat Valenciana compta amb set plans urbanístics situats a la costa afectats pel Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), un decret aprovat el maig del 2018 pel Govern del Botànic i confirmat l’any passat per la justícia.

Com ha informat elDiario.es, aquests desenvolupaments urbanístics tindran difícil l’aprovació i la posada en marxa, almenys amb aquesta normativa a la mà, que està per veure si el nou Govern valencià del PP i Vox mantindrà. En concret, es tracta dels programes d’actuació integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Platja del Puig, la Bega de Cullera, el Brosquil, el Mareny de Tavernes, Rafelcaid a Gandia i Cala Mosca a Oriola, que sumen una superfície total de 5,4 milions de metres quadrats i implicarien la construcció de 18.000 habitatges.

El Pativel va atorgar a tots aquests projectes un termini de cinc anys per a iniciar els obres que es va complir el dia 12 d’aquest mes. En cas contrari, la normativa obliga a convertir el sòl, fins ara urbanitzable, en rural protegit, en què no es podria, per tant, construir immobles.

Mazón va criticar que el Govern central “no ha sabut oferir cap solució ni a la protecció i conservació de la costa ni als propietaris d’habitatges, a qui mai ha volgut escoltar”. “Encara més, amb la modificació dels terminis del còmput de concessions ha creat una inseguretat jurídica als veïns que tenen cases i fins i tot se’ls prohibeix fer obres a les seues cases”, va denunciar.

L’alcaldessa de Xàbia va agrair la visita del futur president de la Generalitat i va mostrar la seua “preocupació” pels “efectes de la Llei de costes en el municipi i per la regressió que es produeix pels efectes del canvi climàtic”, al mateix temps que va demanar “la regeneració de les platges de Xàbia”.

Una altra de les infraestructures que es podria veure beneficiada si es modificara la Llei de costes és l’hotel Sidi Saler, abocat ara mateix a l’enderrocament per estar fora d’ordenació, i que l’alcaldessa de València, María José Catalá, pretén salvar per donar-li un nou ús.

Crítiques del PSPV

El PSPV-PSOE va denunciar dilluns que el Partit Popular “vol tornar a la Llei de costes de l’any 2013, que era inconstitucional i anava contra el dret europeu”. Així ho va manifestar la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana i membre de l’executiva del PSPV-PSOE, Pilar Bernabé, que va instar el president del PPCV, Carlos Mazón, a “dir amb claredat quin és el seu model per a les costes de la Comunitat Valenciana”.

En aquest sentit, la dirigent socialista va assenyalar que “el que volen els dirigents del Partit Popular és canviar la Llei de costes per fer el mateix que van fer fa una dècada” i va recordar que “el model del PP és aquell amb què van plantejar una modificació que anava en contra del dret europeu i que a més va ser declarada inconstitucional”.

Així mateix, Bernabé va acusar el Partit Popular d’“utilitzar el malestar de les persones per una situació determinada per a fer política i traure algun tipus de rèdit polític” i va titlar d’“amorals” les seues últimes afirmacions. “Els convide a definir què volen canviar exactament i que ens expliquen a tots els valencians i valencianes en què consisteix el model que defensen”, va concloure.