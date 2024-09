Mazón apuja el preu de l’habitatge protegit i preveu pisos de 60 metres per a joves

La Generalitat Valenciana cedeix a la pressió dels promotors i actualitzarà el preu màxim de l’habitatge públic protegit. Sense arribar al sostre que van plantejar en el seu moment els constructors, que exigien arribar a 2.500 euros per mòdul pels costos elevats de les obres, el preu màxim per mòdul passarà de 2.200 euros metre quadrat a 2.400 euros a partir de l’entrada en vigor del nou decret anunciat dijous.

L’executiu autonòmic justifica l’augment de preu en la necessitat d’incentivar els promotors per a estimular la col·laboració publicoprivada, un dels eixos de la legislatura que va avançar Carlos Mazón quan va presentar el seu pla d’habitatge. L’objectiu del decret és impulsar la incorporació de 10.000 habitatges de protecció pública en la legislatura per a contindre els preus. “Hem de corregir una situació en què l’oferta i la demanda s’han desequilibrat del tot i això afecta amb una virulència especial els joves i les rendes baixes”, ha afirmat el president, que ha denunciat que en els últims huit anys “el preu del lloguer va augmentar en un 90% i el de compra, en un 49%”.

El decret, que s’aprovarà en les pròximes setmanes, estableix diferents nivells de protecció per als habitatges i un sistema de “mòdul dinàmic”, que preveu diferències en el preu de l’habitatge públic en funció de la zona en què se situe, la seua renda mitjana o criteris demogràfics. És una manera d’ajustar el preu final a les lleis de mercat i de tindre en compte els diferents costos d’edificació segons la zona geogràfica, sempre amb el llindar màxim fixat en 2.400 euros. Així doncs, en compte d’un preu homogeni per a tot el territori, cada promoció d’habitatge protegit tindrà les seues particularitats reconegudes. L’actualització del preu de referència del mòdul es farà anualment, d’acord amb els informes de la Càtedra d’Habitatge, segons apunten fonts de la vicepresidència de la Generalitat.

El nou reglament també incrementarà els llindars de renda per a poder accedir a les promocions protegides en els casos de les famílies que tinguen persones majors o fills a càrrec seu, a més de per als joves. Actualment, els ingressos màxims per a optar als habitatges públics és de 6,5 vegades l’Iprem (indicador públic de renda d’efectes múltiples), calculat en 12 pagues, i passarà a ser el mateix indicador en 14 pagues, amb una bonificació de fins a 0,5 vegades per cada jove membre de la unitat familiar. És a dir, una parella jove podria accedir a un habitatge protegit si no supera els 63.000 euros de renda (7,5 vegades l’Iprem del 2024).

Reserva d’habitatge jove i pisos de 60 metres

El president de la Generalitat ha destacat que el decret establirà l’obligació que totes les promocions d’HPP, tant públiques com privades, continguen una reserva mínima del 40% per a menors de 35 anys. Aquesta mesura ja estava prevista en l’últim decret que va firmar Héctor Illueca com a conseller d’Habitatge en el Govern del Pacte del Botànic. No obstant això, el decret sí que inclou com a novetat una categoria d’habitatge destinat a menors de 35 anys i famílies monoparentals, amb unes dimensions concretes –60 metres quadrats, traster i garatge–, uns límits de renda i un règim de protecció de 15 anys.

El període de protecció de la resta dels habitatges serà de 30 anys per a les promocions en sòls qualificats per a HPP i de 20 anys per a les promocions que es desenvolupen en sòls que fins ara es destinaven a la construcció d’habitatges lliures.

El dirigent popular sosté que l’actualització del preu del mòdul, que deixarà un habitatge de 90 metres al voltant de 210.000 euros, contribuirà a abaratir els preus pel fet d’introduir més oferta en un mercat tensat. Mazón ha garantit que el mòdul variable “sempre garantirà” que el preu de venda per als HPP a la Comunitat Valenciana estiga per davall del de mercat per a la venda lliure.