Mazón busca aliances amb García-Page per a “arreglar el problema de l’aigua” i reclama la reforma del finançament

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, busca en Castella-la Manxa un aliat per als seus plantejaments. Mazón planteja a Emiliano García-Page, president de la comunitat veïna, una treva en el conflicte de l’aigua per a plantejar solucions conjuntes, mentre reclama al Govern central la reforma del finançament autonòmic, en què tots dos líders tenen plantejaments similars.

Després d’assistir a Madrid al IV Fòrum Econòmic El Español Wake Up, Spain!, el dirigent popular ha denunciat: “Continuem sense tindre una solució a l’aigua o a les infraestructures, continuem sense el nostre finançament, no tenim pressupostos generals de l’Estat ni les actualitzacions a compte dels ingressos”.

Mazón assegura que la Comunitat Valenciana “ha perdut ja 300 milions d’euros” des del començament de l’any, a raó de “quasi 100 milions al mes”, perquè el Govern “s’ha plegat als interessos dels separatistes i ha decidit que no hi haja pressuposats i que no convoque la conferència de presidents”.

A més, ha acusat l’executiu central de “continuar, com aquell hàmster en la roda, fent voltes sense solucionar absolutament res”. Per això, ha justificat la necessitat d’exigir al Govern que complisca “almenys la seua obligació”. “El silenci per resposta ja no és una opció a la Comunitat Valenciana, que és la pitjor finançada, la de menys infraestructures, inversions o aigua”, ha assenyalat.

“Cada dia que passa, el hàmster del Govern d’Espanya en la roda, ens costa molts diners i cada vegada més poder atendre bé la salut”, ha afegit el cap del Consell, que ha avançat que no descarta “absolutament res” quan “es tracta de defendre la sanitat dels valencians”.

El dirigent valencià ha interpel·lat el seu homòleg de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, per a deixar de llançar-se missatges encreuats a través dels mitjans de comunicació i li ha demanat asseure’s en una taula per a “arreglar amb rigor” el problema de l’aigua.

“Seguem, deixem ja d’escalada verbal i parlarem de l’aigua amb rigor”, ha etzibat el president de la Comunitat Valenciana a Page durant la seua intervenció en el Fòrum ‘Wake Up’, organitzat per El Español a Madrid.

Des d’ací, Mazón ha assumit que Page “fixa la seua postura i es fa fort amb els seus” a l’hora de parlar sobre l’aigua: “Jo potser puc estar temptat de fer-me fort i fixar postura amb els meus. Jo no em vull enfrontar a Emiliano García-Page. Jo vull arreglar amb Emiliano García-Page el problema de l’aigua a Espanya”.

En aquest context, Mazón ha assegurat que deixarà de “respondre” als missatges del Govern de Castella-la Manxa i li ha oferit asseure’s per a “deixar clar que la prioritat és la conca excedent, deixar clar que cal invertir en infraestructures i deixar clar que l’aigua és de tots perquè, potser, amb dades damunt de la taula, comencem a treballar”.