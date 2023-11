Mazón ‘camufla’ 1,5 milions per a l’edifici de la Cambra de Comerç de la qual està en excedència com a gerent

Camuflada en la secció de despeses diverses, una mena de calaix de sastre pressupostari, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha inclòs una subvenció per concessió directa a la Cambra de Comerç d’Alacant, de la qual està en excedència forçosa com a director gerent, un càrrec que ha detingut durant una dècada. Es tracta d’una línia de subvenció d’1,5 milions d’euros per al finançament de la construcció de la nova seu de la Cambra de Comerç en el complex empresarial Panoramis, antic centre comercial del port d’Alacant. L’entitat presidida per Carlos Baño rep així un suport de qui va ser el seu gerent, actualment al capdavant del Palau de la Generalitat.

El projecte de llei de pressupostos autonòmics, el primer del bipartit format per PP i Vox, ha disparat les ajudes a les cambres de comerç valencianes. Si els últims pressupostos del Pacte del Botànic, l’executiu anterior format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem i presidit pel socialista Ximo Puig, van destinar un total d’1,6 milions a les cambres, el de Mazón hi aporta 2,3 milions.

La pujada s’explica per la subvenció directa per a la construcció del nou edifici de la Cambra de Comerç d’Alacant, d’1,5 milions. La resta dels fons –842.000 euros provinents de la Direcció General de Comerç de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública­ es destinen a despeses de funcionament i al pla d’innovació.

En l’apartat de despeses de funcionament, l’executiu de Carlos Mazón rebaixa la subvenció a les cambres d’Alcoi i Oriola dels 100.000 euros a cadascuna que destinava el Pacte del Botànic (format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem) a 90.000 euros. I el pla d’innovació passa de 430.000 euros a 322.500 euros.

José Díaz, diputat del PSPV-PSOE per Alacant, ha criticat que, malgrat que el pressupost autonòmic per a la província descendeix, “hi ha diners per a la nova seu de la Cambra de Comerç on acabarà tornant Mazón més prompte que tard”. “Ells primer, i els alacantins i alacantines després”, sosté Díaz.

Mazón va ser director gerent de la Cambra entre el 2009 i el 2019, data en què va accedir a la presidència de la Diputació d’Alacant.

El projecte de la nova seu, aprovat el mes d’abril passat pel ple de la Cambra de Comerç d’Alacant, compta amb una superfície de 4.800 metres quadrats i acull la seu administrativa de l’entitat i aules i despatxos del Campus Cámara School.