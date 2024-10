Mazón dinamita el consens en la política turística i “invisibilitzarà” els municipis a l'estand de la Generalitat a Fitur

El Govern de Carlos Mazón ha anunciat unilateralment i sense consultar amb els ajuntaments afectats que canvia tota l'estructura de l'estand de la Comunitat Valenciana a la fira internacional de turisme Fitur. I a tres mesos de l'esdeveniment, cosa que deixa tots els actors implicats sense marge de reacció. En una carta enviada per la Diputació de València a tots els ajuntaments de la província que participen habitualment a la fira i a la qual ha tingut accés elDiario.es, la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme modifica el consens que existia des del 1991 i exclou els ajuntaments que puguen muntar els seus propis espais dins de l'estand genèric de la Generalitat com passava des de fa dècades.

Fonts de la Conselleria de Turisme han explicat a elDiario.es que el canvi de criteri vol copiar el funcionament de l'estand de Fitur al què realitza la Generalitat a la fira de turisme de Londres. “A Londres ens ha funcionat molt bé”, expliquen. “L'estand té una configuració amb les marques turístiques i el cap de setmana hi ha possibilitat de posar els taulells municipals, a la part de la fira que és oberta al públic”. Les mateixes fonts al·leguen que “no és una batalla política, no és una qüestió de sigles, afecta tothom igual”. “Totes les regions turístiques ho han fet, s'aposta per promocionar les marques turístiques, de cara als touroperadors, perquè no té sentit posar els taulells”, argumenten.

La decisió ha caigut com una bomba als ajuntaments afectats que es juguen en Fitur gran part de l'estratègia de captació i fidelització del client final. “Des de 1991 portem treballant amb la Generalitat i la Diputació de València l'estratègia per a Fitur i no entenem el canvi de criteri i la ruptura del consens”, assegura Balbina Sendra, tinent d'alcalde de Gandia i regidora delegada de Turisme. “Gandia és la segona destinació turística de la Comunitat Valenciana i, no sols no tindrem un espai propi en Fitur com a marca turística, sinó que s'elimina també el de la Diputació de València”, denúncia, al mateix temps que recorda que desconeixen els motius del canvi. Sendra també explica que a tres mesos de la fira es queden pràcticament sense opcions, “ja que els metres quadrats en Ifema estan molt sol·licitats”.

En la mateixa línia va l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, qui critica la “invisibilització” per part de la Generalitat de les destinacions turístiques. “Esta decisió s'ha dut a terme de manera unilateral, sense tindre en compte als municipis i amb una clara vocació d'invisibilització. Només aquelles ciutats que ells trien i en les condicions que ells permeten podran tindre un espai rellevant. De fet, com a Comunitat Valenciana perdem un 30% de l'espai del qual veníem gaudint”, explica a elDiario.es Moreno. “Ja no hi haurà un punt de trobada per a dirigir a professionals i persones que vulguen conéixer específicament Sagunt i Canet. En lloc d'avançar, retrocedim”, afig. Pese al colp que suposa el canvi de paradigma, l'alcalde de Sagunt defén que continuaran participant “malgrat tots els obstacles i per descomptat promourem queixes oficials sobre aquest tema”. “Fitur sempre ha sigut un lloc d'unió de la Comunitat Valenciana i esta decisió trenca el consens establit i menysprea la realitat i la diversitat de la nostra Comunitat”“, sentència.

Totes les destinacions turístiques més importants de la província i alguns dels més grans de la d'Alacant afectats estan governats pel PSPV-PSOE i Compromís, encara que des de la Conselleria defenen que “afecta a tots per igual”, en referència a uns altres com Benidorm, Benicàssim o Alacant ciutat. Municipis d'Alacant consultats per este periòdic, no havien sigut encara informats de les noves característiques del taulell autonòmic. En eixe sentit, fonts d'un conegut destí valencià expliquen a este periòdic que, “quan es polititza el turisme en la Comunitat Valenciana, acaben apareixent els 'bigotes'”, en referència a Álvaro Pérez sobrenomenat el 'Bigotes', un dels caps de la trama Gürtel condemnat pel tripijoc de l'adjudicació de l'estand de la Comunitat Valenciana en Fitur entre els anys 2005 a 2009.

“Posaran muntar taulells propis el cap de setmana”

Respecte a les especificacions tècniques del canvi, fonts de la Diputació de València sostenen que “s'advoca pel model implementat a la fira de Londres, que elimina la promoció turística dels municipis a l'espai professional i l'aglutina les propostes en paquets, que va tindre millors resultats que altres anys”. “Fitur és una fira adreçada al públic professional”, recalquen, on les cites estan tancades amb antelació, cosa en què discrepa Gandia, ja que aconsegueixen molts clients finals quan s'obri la fira al públic, segons argumenten des de l'Ajuntament Gandià. Així mateix, indiquen les mateixes fonts de la Diputació de València, que a la segona planta de la fira “qualsevol dels municipis pot fer les seues propostes”. “És el mateix però en un altre format”, afirmen. “Durant el cap de setmana, quan l´esdeveniment s´obri al públic general, els municipis podran tindre els seus taulells amb una presència més destacada”, proposen.