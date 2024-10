Mazón dinamita el consenso en la política turística e “invisibilizará” a los municipios en el stand de la Generalitat en Fitur

El Gobierno de Carlos Mazón ha anunciado unilateralmente y sin consultar con los ayuntamientos afectados que cambia toda la estructura del stand de la Comunitat Valenciana en la feria internacional de turismo Fitur. Y a tres meses del acontecimiento, lo que deja a todos los actores implicados sin margen de reacción. En una carta mandada por la Diputación de Valencia a todos los ayuntamientos de la provincia que participan habitualmente en la feria y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo modifica el consenso que existía desde 1991 y excluye a los ayuntamientos de que puedan montar sus propios espacios dentro del stand genérico de la Generalitat como pasaba desde hace décadas.

Fuentes de la Conselleria de Turismo han explicado a elDiario.es que el cambio de criterio quiere copiar el funcionamiento del stand de Fitur al que realiza la Generalitat en la feria de turismo de Londres. “En Londres nos ha funcionado muy bien”, explican. “El stand tiene una configuración con las marcas turísticas y el fin de semana existe posibilidad de poner los mostradores municipales, en la parte de la feria que es abierta al público”. Las mismas fuentes alegan que “no es una batalla política, no es una cuestión de siglas, afecta a todos por igual”. “Todas las regiones turísticas lo han hecho, se apuesta por promocionar las marcas turísticas, de cara a los touroperadores, porque no tiene sentido poner los mostradores”, argumentan.

La decisión ha caído como una bomba en los ayuntamientos afectados que se juegan en Fitur gran parte de la estrategia de captación y fidelización del cliente final. “Desde 1991 llevamos trabajando con la Generalitat y la Diputación de Valencia la estrategia para Fitur y no entendemos el cambio de criterio y la ruptura del consenso”, asegura Balbina Sendra, teniente de alcalde de Gandia y concejala delegada de Turismo. “Gandia es el segundo destino turístico de la Comunitat Valencuiana y, no solo no tendremos un espacio propio en Fitur como marca turística, sino que se elimina también el de la Diputación de Valencia”, denuncia, al tiempo que recuerda que desconocen los motivos del cambio. Sendra también explica que a tres meses de la feria se quedan prácticamente sin opciones, “puesto que los metros cuadrados en Ifema están muy solicitados”.

En la misma línea va el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien critica la “invisibilización” por parte de la Generalitat de los destinos turísticos. “Esta decisión se ha llevado a cabo de forma unilateral, sin tener en cuenta a los municipios y con una clara vocación de invisibilización. Solo aquellas ciudades que ellos elijan y en las condiciones que ellos permitan podrán tener un espacio relevante. De hecho, como Comunitat Valenciana perdemos un 30% del espacio del que veníamos disfrutando”, explica a elDiario.es Moreno. “Ya no habrá un punto de encuentro para dirigir a profesionales y personas que quieran conocer específicamente Sagunto y Canet. En lugar de avanzar, retrocedemos”, añade. Pese al golpe que supone el cambio de paradigma, el alcalde de Sagunt defiende que seguirán participando “a pesar de todos los obstáculos y por supuesto promoveremos quejas oficiales al respecto”. “Fitur siempre ha sido un lugar de unión de la Comunitat Valenciana y esta decisión rompe el consenso establecido y desprecia la realidad y la diversidad de nuestra Comunitat”“, sentencia.

Todos los destinos turísticos más importantes de la provincia y algunos de los más grandes de la de Alicante afectados están gobernados por el PSPV-PSOE y Compromís, aunque desde la Conselleria defienden que “afecta a todos por igual”, en referencia a otros como Benidorm, Benicàssim o Alicante ciudad. Municipios de Alicante consultados por este periódico, no habían sido todavía informados de las nuevas características del mostrador autonómico. En ese sentido, fuentes de un conocido destino valenciano explican a este periódico que, “cuando se politiza el turismo en la Comunitat Valenciana, acaban apareciendo los bigotes”, en referencia a Álvaro Pérez apodado el Bigotes, uno de los jefes de la trama Gürtel condenado por el amaño de la adjudicación stand de la Comunitat Valenciana en Fitur entre los años 2005 a 2009.

“Pondrán montar mostradores propios el fin de semana”

Respecto a las especificaciones técnicas del cambio, fuentes de la Diputación de Valencia sostienen que “se aboga por el modelo implementado en la feria de Londres, que elimina la promoción turística de los municipios en el espacio profesional y lo aglutina las propuestas en paquetes, que tuvo mejores resultados que otros años”. “Fitur es una feria dirigida al público profesional”, recalcan, donde las citas están cerradas de antemano, algo en lo que discrepa Gandia, puesto que consiguen muchos clientes finales cuando se abre la feria al público, según argumentan desde el Ayuntamiento gandiense. Asimismo, indican las mismas fuentes de la Diputación de Valencia, que en la segunda planta de la feria “cualquiera de los municipios puede hacer sus propuestas”. “Es lo mismo pero en otro formato”, afirman. “Durante el fin de semana, cuando el evento se abre al público general, los municipios podrán tener sus mostradores con una presencia más destacada”, proponen.