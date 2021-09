La consellera d’Emergència Climàtica compara el port de València i l’aeroport del Prat: “És el moment de repensar aquestes infraestructures”

El Govern ha suspés l’ampliació de l’aeroport del Prat aquesta setmana pel fet de considerar que no té el suport del Govern de Pere Aragonès (hi havia prevista una inversió de 364 milions d’euros per als pròxims cinc anys). “L’ampliació del Prat anava sobre un espai de la Xarxa Natura 2000”, ha dit la consellera valenciana d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, que ha fet un paral·lelisme amb l’ampliació del port de València en assenyalar que també “atempta contra un espai protegit, la Xarxa Natura 2000 en l’Albufera de València”. “És el moment de repensar aquestes infraestructures que tant de mal i tanta depredació han fet en el territori”, indica.

Mollà apunta que la paralització de l’ampliació del Prat s’ha justificat per motius polítics, encara que puntualitza: “M’encantaria haver vist l’informe que diu que un aeroport pot desenvolupar-se destrossant una Xarxa Natura 2000”. I afig: “M’hauria agradat veure els informes i el valent que signa que una ampliació del port de València pot destrossar l’Albufera”.

“Encara no hi ha un informe que avale certament, sense cap mena de dubtes, l’ampliació del port perquè, com venim denunciant des de la conselleria des del 2019, aquesta ampliació seria una destrossa per a l’Albufera i hi hauria una intrusió marina en el llac d’aigua dolça més gran d’Espanya i un dels grans llacs d’aigua dolça d’Europa”, sentencia la consellera de Compromís, que crida l’atenció sobre els efectes perniciosos sobre el llac i el sistema agrari arrosser.

Sobre la necessitat d’una altra declaració d’impacte ambiental, la responsable autonòmica considera que, si no la sol·licita la mateixa Autoritat Portuària, “no donarà per bo que no es faça una altra declaració d’impacte ambiental. En tot cas, sempre ens quedaran els tribunals”. “Em faria molta pena que Espanya fora de nou sentenciada per vulnerar les directives europees de protecció dels espais de la Xarxa Natura 2000”, ha declarat Mollà.

“L’últim informe de l’IPCC és demolidor i diu que la Mediterrània és un dels grans epicentres dels efectes del canvi climàtic, la qual cosa vol dir que el nostre litoral estarà sotmés a una pressió crítica de fenòmens i de reculades que estan ací”, ha dit: “Parar el canvi climàtic és necessari, però no evitarà que tinguem efectes en el litoral. El que volem és que aquests efectes no siguen amb tanta virulència”. “Podem ser els primers refugiats climàtics d’Espanya pels efectes del canvi climàtic”, ressenya Mollà.

Crítiques des de Podem a l’ampliació del Port

La líder de Podem a la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, ha aprofitat aquesta decisió per a fer una comparació amb el controvertit projecte d’ampliació del port de València: “Ni hi havia consens per al despropòsit ambiental en l’aeroport del Prat, ni tampoc n’hi ha per a l’ampliació del port de València”. Per això, n’exigeix la paralització, “que anteposa els beneficis de grans empreses a les nostres platges i la nostra preuada Albufera”.

En aquesta mateixa línia s’expressava també a través de les seues xarxes socials la ministra de Drets Socials i Agenda 2030 i secretària general de Podemos, Ione Belarra: “Tant l’ampliació del Prat com l’ampliació del port de València responen a un model especulatiu d’un altre temps que està ja obsolet i que posava l’interés d’uns pocs per damunt de la majoria. Hui ja no caben infraestructures per damunt de la vida”.