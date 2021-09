La consellera Mollà acusa davant el Parlament Europeu el president del Port de València d’evitar l’avaluació ambiental “amb tots els seus mitjans”

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha escenificat dimecres l’oposició frontal entre la consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, de Compromís, i el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, sobre el polèmic projecte d’ampliació del port. Entremig, un responsable del departament de Medi Ambient de la Comissió Europea ha comparegut per aclarir que l’organisme continua mantenint la seua posició inicial sobre el projecte: “El projecte constructiu encara no s’ha presentat ni tampoc s’ha autoritzat, no hi ha indicis que hi haja hagut una infracció a la directiva d’impacte ambiental”. Així doncs, ha citat els opositors al projecte d’ampliació a dirigir-se, de moment, als òrgans jurisdiccionals espanyols.

Mollà ha iniciat el seu discurs denunciant “públicament” que l’APV “intenta evitar, amb tots els seus mitjans a l’abast, fer una avaluació ambiental ajustada al projecte real” d’ampliació, necessària per estimar, “sense mena de dubtes, l’impacte sobre l’Albufera”. La consellera ha assegurat que “és un fet” que el projecte que va obtindre la declaració d’impacte ambiental (DIA) “s’ha modificat substancialment”.

Aurelio Martínez, de la seua banda, ha assegurat que el projecte d’ampliació “s’ha dissenyat a l’ombra dels temporals dominants per minimitzar l’impacte en la costa sud” de València. “Som el port de Madrid”, ha dit després de desglossar les taxes de creixement i les dades de tràfic de contenidors d’exportació i importació. “Ho hem fet sent absolutament respectuosos amb els temes mediambientals”, ha afirmat Martínez en la seua compareixença telemàtica.

El president de l’APV afirma que “ara parlem exclusivament d’actuacions en aigües arrecerades” i ha assegurat que el projecte no comporta un increment significatiu d’emissions a l’atmosfera, abocaments o generació de residus: “El que hi ha és menys utilització de recursos naturals”. Martínez també rebutja que afecte espais protegits per la xarxa Natura 2000 (en referència a l’Albufera). “Ara, en desplaçar la terminal a la zona nord, encara ens allunyem mig quilòmetre més de l’Albufera”, ha defensat. Martínez també ha anunciat que les recomanacions de Ports de l’Estat “seran recollides en el projecte definitiu, que no tenim encara”.

Mollà, en una intervenció molt dura, ha titlat de “fet insòlit” que el Ministeri de Transició Ecològica resolguera atorgar a l’APV “la condició al seu torn d’òrgan substantiu, responsable de vetlar pel compliment de la declaració d’impacte ambiental, passant automàticament a ser jutge i part sobre les repercussions del seu propi projecte”. “Repercussions que es nega a avaluar”, ha afegit.

“Han passat 14 anys, el projecte inicial ha canviat substancialment, el coneixement tècnic ha evolucionat, la legislació ambiental exigeix noves garanties fins i tot sobre projectes avaluats, hi ha risc de més afecció a l’Albufera i l’escenari de canvi climàtic a la Mediterrània ha empitjorat”, ha dit la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

L’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha agraït a Aurelio Martínez la “claredat de l’explicació del projecte” i “la temprança amb què està actuant en aquest procés”. En comparació, la benvinguda de Rodríguez-Piñero, membre del consell d’administració del Port, a la consellera Mollà ha sigut cordialment freda. “El projecte d’ampliació del port de València està en marxa des de fa anys i el que pretén fer amb els nous canvis és adaptar-se a aquest repte de l’emergència climàtica”, ha assegurat.

Rodríguez-Piñero ha assegurat que les afeccions a les platges del sud de València “venen produint-se des de fa quasi 50 anys” i ha assegurat que “la lluita contra el canvi climàtic és irrenunciable, però això no significa deixar de créixer ni deixar d’invertir”. L’eurodiputada socialista ha recordat que el port és un “instrument estratègic” per al desenvolupament de l’economia valenciana (“40.000 famílies viuen de l’activitat econòmica del port de València i 20.000 empreses espanyoles utilitzen els seus molls per a exportar els seus productes i per a proveir-se”, recorda Rodríguez-Piñero). L’eurodiputada socialista, en la línia de la Comissió Europea, també ha suggerit al peticionari (un particular preocupat per l’impacte mediambiental del projecte) que acudisca a la “jurisdicció nacional”.

Margrete Auken, eurodiputada verda danesa, s’ha mostrat escandalitzada per l’argumentari d’Aurelio Martínez: “Aquest port és quatre vegades més gran que el que es va parlar el 2007 i l’estudi d’impacte cal respectar-lo, les autoritats del port no han de decidir res”. “Francament em xoca la resposta”, ha assegurat. Auken ha acusat el president de l’APV i la CE de fer “jocs malabars” i d’actuar com a “trilers”. La veterana política d’esquerres ha il·lustrat la manera tan particular de tractar les avaluacions ambientals al sud dels Pirineus i ha recordat una visita juntament amb una companya irlandesa a les obres de l’M-30 de Madrid en què els van assegurar que no era necessària una DIA, ja que no es tractava d’una autovia, sinó d’un carrer.

Manu Pineda, del Grup de l’Esquerra, ha denunciat que l’ampliació del port de València és una “obra molt perillosa” que “respon als interessos de les grans navilieres i no a l’interés general”. De la seua banda, l’eurodiputat verd Ernest Urtasun ha demanat a la CE que “siga molt més estricta amb aquest projecte” i ha denunciat els “dubtes raonables que es vulnere la legislació ambiental” europea. “Com molt bé ha dit el president de l’Autoritat Portuària de València, falten molts elements per saber d’aquesta infraestructura”, ha afegit Urtasun.

Pablo Arias Echeverría, del Grup Popular Europeu, ha aprofitat per a furgar en la ferida al·ludint a les postures diametralment oposades entre els socis del Govern valencià pel que fa al projecte d’ampliació del port. Així doncs, l’eurodiputat conservador ha mostrat la seua “perplexitat per la posició de la consellera Mollà, que forma part del govern de coalició a la Comunitat Valenciana, on també ha escoltat la posició del grup socialista que està a favor de l’ampliació”. “Em sembla greu si el que s’intenta és utilitzar la normativa actual vigent en matèria mediambiental per a paralitzar projectes com aquest per qüestions ideològiques”, ha postil·lat Arias Echeverría, que ha recordat que ports com el de Tànger estan “minvant” la competitivitat de l’economia espanyola.

El peticionari, un particular, ha exigit al Govern espanyol que intervinga en el projecte i que “compte amb les garanties mediambientals degudes”. “Cal arribar al fons de l’assumpte i saber quin és el projecte final”, ha demanat. El seu lletrat ha anunciat que presentarà una altra petició quan es licite el projecte d’ampliació. La Comissió Ciutat-Port ha lamentat que s’haja exclòs la seua participació en la sessió.

Els vots majoritaris de socialistes i conservadors han propiciat que es tanque la petició sobre el projecte d’ampliació, sense perjudici que es puga tornar a sol·licitar en el futur, tal com ha dit la presidenta de la Comissió de Peticions, la popular Dolors Montserrat.