La Diputació de Castelló insisteix davant la Generalitat en la defensa del parany, un mètode prohibit de caça d’ocells

A penes una setmana després que la presidenta de la Diputació de Castelló, la popular Marta Barrachina, es reunira amb els representants de l’Associació de Paranyers de la Comunitat Valenciana, la dirigent provincial ha mantingut una trobada a tres bandes amb la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, per manifestar el suport de la Diputació al sector cinegètic i a la pràctica del parany.

Aquest és un mètode de caça pel qual es capturen de manera no selectiva ocells com ara pit-rojos, trencapinyons o busqueretes. Consisteix en un parany per a ocells disposat en els arbres on es col·loquen uns ‘penjadors’ a què es posen unes varetes impregnades en una substància adhesiva (visc) per a capturar els animals i que està prohibit tant per la Generalitat Valenciana com per la Unió Europea.

Així doncs, la institució provincial que dirigeix el Partit Popular, en compliment del compromís del seu govern amb aquest col·lectiu i “defensar el que és just per a Castelló”, s’han oferit a defensar davant el departament que dirigeix Pradas que es puguen desenvolupar les proves científiques de la cistella emmallada: “La Conselleria també hi ha mostrat una gran sensibilitat i conjuminarem esforços per continuar potenciant la caça, perquè és clau per a la conservació del territori i el medi ambient”.

Aquesta màxima defensa del parany va assegurar que va quedar patent en la reunió mantinguda amb la delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat, en què es va incidir en el suport de la institució provincial al món del parany: “Després de quatre anys de paràlisi en la Diputació de Castelló i huit anys del Pacte del Botànic de la Generalitat, ara treballarem per intentar aconseguir que el sector cinegètic puga desenvolupar les proves científiques de la cistella emmallada que permetrien compatibilitzar la pràctica sostenible d’aquesta modalitat de caça amb la preservació de les espècies i el benestar animal”.

Barrachina ha mostrat la seua aposta pel diàleg amb la resta de les administracions “i, per descomptat, amb la Generalitat Valenciana, pel bé dels castellonencs i perquè la nostra província continue avançant i, en aquest cas, anirem de bracet de la Conselleria perquè s’articule la regulació necessària que permeta recuperar el parany”.

La presidenta de la Diputació de Castelló va avançar fa uns dies a Apaval que, en el cas que el resultat de les proves de la cistella emmallada fora positiu, des de la institució provincial es treballarà per a la creació d’una línia d’ajudes que facilite la implantació de la cistella emmallada en els paranys, així com la signatura d’un conveni singular amb Apaval per a crear l’Escola Provincial del Parany, organitzant cursos i jornades en diferents municipis.

Mètode prohibit

El novembre de 2013, amb el popular Alberto Fabra al capdavant de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Territori i Medi Ambient anunciava la suspensió de l’autorització de la “caça científica” del parany, un mètode la pràctica del qual havia arribat fins i tot a la Unió Europea. I tot això arran de les denúncies d’organitzacions ecologistes com ara SEO/Birdlife, Acció Ecologista-Agró o la Societat Valenciana d’Ornitologia, que al·legaven que aquesta pràctica, a més de cruel, contravenia la normativa vigent per no ser selectiva.

L’octubre de l’any passat, un home va ser condemnat per dos delictes contra la fauna arran de la mort en un parany en una finca d’Onda (la Plana Baixa) d’un ocell fringíl·lid (busquereta capnegra), una espècie considerada silvestre de protecció especial. L’Audiència Provincial de Castelló confirmava la sentència que condemna al caçador a una multa de nou mesos amb una quota diària de quatre euros.